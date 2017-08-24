الصوت – خاص – السفير السعودي للحكومة : “انتم مش جاهزين” ، ورغم ذلك لم يمل المسؤولون الاردنيون طيلة الأشهر الماضية من تبرير اخفاقاتهم في الخروج من الحالة الاقتصادية الميؤوس منها في المملكة . في كل مرة كان الجواب ان الاخوة والاشقاء الخليجيون لم يعودوا قانعين بمساعدة الاردن ماليا او على الاقل بالاستثمار فيها.

لكن الحقيقة مغايرة تماما وهي ان الحكومة غير جاهزة عمليا لاي مشروع تنموي او استثماري كبير ، وهو ما ردده السفير السعودي في الاردن غير مرة على مسمع المسؤولين بالقول ” انتم مش جاهزين”.

الزميل بسام بدارين مدير مكتب صحيفة القدس العربي اللندنية من عمان ينقل وبمرارة على لسان خبير معطيات يقول انها صدمته للدلالة على غياب الكفاءة في الحكومة الارنية فيقول : لا يوجد في كل مؤسسات الحكومة الأردنية ولو شخص واحد- تخيلوا معي- ولو واحد فقط يستطيع إعداد وثيقة جدوى علمية وعميقة ومستلزماتها من أجل اي مشروع كبير.

مضيفا : معه حق 100 % السفير السعودي عندما يقول ..”أنتم مش جاهزين” فقد تبين اننا غير جاهزون فعليا. اذ ان سبع وزارات “خدماتية” لا يوجد فيها ولو موظف واحد يستطيع إعداد ورقة علمية بإسم “بربوزل”.

ويتابع : للأسف هذه إقرارات من بعض المسئولين أمامي …للأسف وثمة إقرارات اخرى ليس مكانها هنا ..عذرا على قساوة المشهد.

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قصة عدم الثقة بين الممول الخليجي وبين الحكومات الاردنية المتعاقبة بتت سمة لاغلب ما تحصل عليه الاردن من منح ومساعدات او تمويل لمشاريع ضخمها . على سبيل المثال احالة مجلس الوزراء 3 عطاءات للطريق الصحراوي، حسب موافقة الممول الصندوق السعودي للتنمية، وبقيمة إجمالية مقدارها 224 مليون دولار أميركي.

المشروع سيتم تنفيذه فنيا وفق المواصفات السعودية لرصف الطرق. وتنفيذ العطاءات، سيكون على ثلاثة أجزاء بائتلافات أردنية/ سعودية، وان الاحالة تمت على ستة مقاولين أردنيين وثلاث مقاولين سعوديين. مما يعني فعليا انعدام الثقة.