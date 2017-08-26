الربح من الانترنت .. افضل 8 طرق

توضح المقالة التالية أفضل 8 طرق لـ الربح من الانترنت . وما يجعل هذه القائمة فريدة من نوعها أنها تقوم كليا على الأساليب التي استخدمها اشخاص على ارض الواقع وليس مجرد كلام .

وقبل سرد اساليب الربح من الانترنت علينا ان نضع اعتبارنا هذه ليست قائمة شاملة، مما يعني أن هناك الكثير من الطرق الأخرى التي تمكنك من الربح من الانترنت ولا شك العديد منها قد تكون أكثر ربحية أو خيارات أفضل لحالتك الخاصة. ونتيجة لذلك، يجب ألا تستند إلى قراراتك بشأن الطرق التي تستخدمها فقط في هذه القائمة.

ما هي الطريقة المثلى لـ الربح من الانترنت؟

لمساعدتك على فهم المقصود عليك ان تعلم ان كل بلد لديها حالة خاصة من القوانين والانشطة المالية ، اذا ليس هنالطك طريقة مثلى وانما يمكن الجمع بين عدة طرق او الاعتماد على طريقة واحدة كل شخص جسب امكاناته ومهاراته. فمثلا كل خمس سنوات أو نحو ذلك عليك ان تغير او تنتقل الى طرح مواد قابلة للبيع جديدة .ان الانتقال إلى شيء جديد وترك مشروع من اجل ضمان استراتيجية ربح دائمة لا تتوقف على العرض والطلب

1- البيع على موقع ebay

احد اشهر الرابحين على الانرتنت كان متعلقا بشده بالعاب الليجو خلال طفولته ومن شدة تعلقه عندما نضج قرر بيع الالعاب وممارسة شغفه الطفولي فكان ان قام بجمع الالعاب القديمة من الناس واعادة بيعها على الموقع الشهير. كثير من المختصين يشجعون البيع والربح من موقع ebay لسببين : الاول ضمان هامش الربح والاخر والثاني تسويق المنتج الخاص بك بسهولة ودون تكلفة تذكر، لكن في المقابل ثمة ما هو سلبي فالمنافسة شرسة وهامش الربح ضئيل.

2- انشيء موقعك الخاص لبيع المنتجات

الامر سهل جدا كل ما تحتاجه انشاء موقع ووضع منتجات منتقاة بعناية ومطلوبة بشدة ومن ثم الترويج لها بميزانية منخفضة لا تتجاوز الدولار لكل منتج على شبكات النواصل الاجتماعي بشكل خاص فيس بوك. بالاضافة الى انستجرام وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

3 – ماذا عن التجارة الالكترونية

مثل البورصات اون لاين والفوركس وغيرها ، هذا النوع قد ينطوب على مخاطر لمن ليس لديه خبرة لكنه في المقابل فرصة ضخمة لربح المال عبر الإنترنت، وهو يكاد يكون اسرع طريقة للربح حاليا.

4- بيع البانرات والمساحات الاعلانية

احدهم يسرد تجربته ويقول أرسلت للعديد من الشركات عبر البريد الإلكتروني وسألتهم عما إذا كانوا يرغبون في دفع رسوم شهرية لوضع لافتة على موقعي. وقال معظمهم لا، ولكن البعض قال نعم، وفي نهاية المطاف كان لدي اثنين من الرعاة الدائمين الذي كانوا نواة الربح.مطلوب منك فقط ان تزيد عدد زوار موقعك بعدها ستنهال عليك عروض البانرات المدفوعة الثمن خاصة اذا كان موقعك متخصصا ويهم فئة محددة من الناس .

5 – بيع الخدمات او المهارات التي تمتلكها

ان كان لديك مهارة اتقان اللغة الانجليزية او الخط او الرسم او الموسيقى فيمكنك بيع تلك الخدمة من خلال تعليمها للاخرين ، على سبيل المثال للتوضيح هنالك الكثير من الاجانب في بلدك بلا شك والكثير منهم يرغب بتعلم الغة العربية .. هل فكرت بذلك .. ايضا هنالك من يحب تعلم الموسيقى لكنه يصطدم بالاسعار المرتفعة للمعاهد فلماذا لا تتقدم انت لهذه المهمة.

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6 – استطلاعات الراي المدفوعة الثمن

ثمة مواع استطلاعات كثيرة تدفع لمستخدميها المال واحيانا تمنحهم جوائز لقاء مشاركتهم بالاستطلاعات التي يقدمونا من خلال نظام تجميع النقاط هنا سنذكر لكم على سبيل المثال موقع Get paid

7 – هل سمعت بالتعليقات المدفوعة الثمن ؟

هنالك مواقع اغلبها باللغة الانجليزية تدفع لمستخدميها لقاء القيام بكتابة تعليقات او حتى تقييم او ابداء الراي .. اعتقد انها اسهل طريقة للربح من الانترنت حتى الان .

8 – بيع المعلومات والبيانات

وتحت هذا النوع يندرج كثير من الاشياء مثل بيع الترجمات والتحرير والتدقيق وبينات المستخدمين مثل قوائم البريد الالكتروني او ارقام هواتف .. الخ .