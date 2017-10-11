الخبير العالمي “نيل باتيل” يزور منصّة زين للإبداع ZINC

زار الخبير العالمي في مجال تسويق المحتوى نيل باتيل (Neil Patel) منصة زين للإبداع “ZINC” ، في مقرها الرئيسي الكائن في مجمّع الملك الحسين للأعمال، وذلك للإطلاع على مرافق وأركان المنصة.

وتأتي زيارة باتيل للمنصة، على هامش مشاركته في مؤتمر التسويق الرقمي، الذي قامت زين بدعمه كراعي اتصالات حصري، ونظمته الشركة الأردنية الناشئة المتخصصة في مضمار التسويق الرقميICC-، حيث عُقد المؤتمر في العاشر من الشهر الجاري، وهدف إلى تعريف المشاركين فيه على قطاع التسويق الالكتروني، وخدمات تسويق المحتوى، حيث اشتملت زيارة نيل على جولة قام بها في أركان منصة زين للإبداع ZINC ، اطّلع خلالها على مرافق المنصة وما تقدمه من دعم لرواد الأعمال، وأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى التعرّف على مرافق المنصة وما تحتويه على معدات وتجهيزات تواكب آخر ما توصّلت إليه التكنولوجيا، كما قام نيل بلقاء ضمّ نشطاء منصات التواصل الإجتماعي، وقدّم باتيل جلسة نقاشية تناولت كيفية صياغة المحتوى وكيفية إنشاء محتوى حديث وجذّاب للقرّاء، إلى جانب طرق لترويج المحتوى الرقمي.

ويعد نيل باتيل (Neil Patel) شخصية متخصصة ورائدة في مجال تسويق المحتوى، وهو شريك مؤسس لشركات عالمية مثل أمازون، وان بي سي، وجنرال موتورز، وHP و Viacom، حيث يعمل نيل على زيادة ايرادات عدة شركات من خلال كتابة كمية كبيرة من المحتوى ذات قيمة إستثنائية، كما يقدم طرق إنتاجية كبيرة، وبحسب مجلة فوربس العالمية هو أحد أفضل 10 مسوّقين على مستوى العالم في عالم التسويق الالكتروني، وأطلقت عليه صحيفة “ول ستريت” لقب الشخصية الأكثر تأثيراً على الانترنت، كما حصل على جائزة من الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، كأحد أفضل100 رائد أعمال في العالم تحت سن 30 سنة، وحصل على لقب أحد أفضل 100 رجل أعمال تحت سن ال 35 من قبل الأمم المتحدة، ويملك نيل مدوّنة تحتوي على قاعدة بيانات للكتب الالكترونية وسلسلة فيديوهات، تستقطب 3.5 مليون مستخدم شهرياً.