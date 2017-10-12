الحُكومة الأردنيّة تُطالب المكاتب السياحيّة بالتنبّه لقرار حَظر النّقاب في النمسا

طلبت الحُكومة الأردنيّة رسميًّا، من مكاتب السياحة والسفر في البلاد التنبّه لقرار النمسا مَنعها النّقاب والمُنقّبات، وحَظر ارتدائه للنساء.

ووجّهت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب، مُذكّرة بالخُصوص لوكلاء السياحة الأردنيين، وللمكاتب التي تُنفّذ حُجوزاتٍ ورحلاتٍ سياحيّةً للنمسا، لإعلام زبائنهم بمَضمون القرار النمساوي.

وخاطبت الوزيرة عناب المعنيين في الوكالات السياحية بالمضمون، حيث أوضحت مصادر في الوزارة بأن الهدف بعد العلم تَجنّب الإحراج.