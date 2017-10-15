الحملة الدولية “افحص نظرك”
يطلق نادي السيارات الملكي الاردني بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات FIA واندية السيارات بالعالم في الفترة من 12 – 21 تشرين الاول حملة “افحص نظرك”والتي تهدف الى توعية السائقين والمواطنين بشكل عام باهمية فحص النظر بشكل دوري لتفادي حوادث الطرق .
وفي هذا السياق يكثف نادي السيارات الملكي الاردني برامجه التوعوية خلال هذه الحملة والتي تستمر عشرة أيام حول مخاطر ضعف النظر اثناء القيادة والسير على الطرقات من خلال النشاطات التالية :
- تزويد وسائل الاعلام المقروء والمرئي والمسموعبخبر صحفي عن الحملة.
- عرض فيديوهات قصيرةوبوسترات توعوية لمشاهير من العالمعن مخاطر ضعف النظر اثناء القيادة وضرورة الفحص الدوري على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي وحملة سلامة الشباب ومركز ديكارت الاستشاري للعيون ومن خلال اللقاء الشبابي الشهري للسلامة المرورية الذي يعقد ضمن حملة سلامة الشباب 2017.
- توعية اعضاء الناديبمخاطر ضعف النظر اثناء القيادة واهمية الفحص الدوري للنظر من خلال النشرة الشهرية التي ترسل للاعضاء .
- اقامة يوم فحص مجاني للنظر لاعضاء الناديوبالتعاون مع مركز ديكارت الاستشاري للعيون.
- ارسال رسائل نصية توعوية لمستخدمي الهواتف النقالة بالتعاون مع شركة زين بعنوان افحص نظرك قبل القيادة.
- عرض رسم كاريكاتيربالتعاون مع رسام الكاريكاتير اسامة حجاج يوضح مخاطر استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة والسير على الاقدام وبدعم من شركة زين على صفحات التواصل الاجتماعي للنادي وحملة سلامة الشباب 2017.