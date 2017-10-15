الحملة الدولية “افحص نظرك”

يطلق نادي السيارات الملكي الاردني بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات FIA واندية السيارات بالعالم في الفترة من 12 – 21 تشرين الاول حملة “افحص نظرك” والتي تهدف الى توعية السائقين والمواطنين بشكل عام باهمية فحص النظر بشكل دوري لتفادي حوادث الطرق .

وفي هذا السياق يكثف نادي السيارات الملكي الاردني برامجه التوعوية خلال هذه الحملة والتي تستمر عشرة أيام حول مخاطر ضعف النظر اثناء القيادة والسير على الطرقات من خلال النشاطات التالية :