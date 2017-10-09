البوتاس تمول بناء 3 مدارس ومستشفى غور الصافي بـ 10 ملايين دينار

أنفقت شركة البوتاس العربية نحو 10 ملايين دينار منذ العام الجاري استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتنمية المجتمعات المحلية، حيث قامت الشركة بتمويل بناء مدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وتسعى الشركة، ضمن برنامجها في المسؤولية الاجتماعية، لتشمل كافة محافظات المملكة وتعزيز العمل الاجتماعي فيها، حيث امتد الدعم الى قطاعات استراتيجية كالتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، والبلديات، ورعاية الأيتام، والمؤسسات الرسمية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والرياضة والشباب، والمياه والبيئة والثقافة ودور العبادة والنقابات المهنية والعمالية.

ودشنت الشركة مؤخرا ضمن مسؤوليتها الاجتماعية مدارس: غور الصافي الثانوية للبنين بقيمة تمويل بلغ 3.25 مليون دينار، مدرسة حليمة السعدية الأساسية المختلطة بقيمة تمويل سجل 200 ألف دينار، مدرسة ذكور الطيبة الثانوية للبنين بقيمة تمويل سجل 1.8 مليون دينار الطيبة الثانوية والغور الصافي الثانوية للبنين.

ومولت الشركة أيضا بناء مستشفى غور الصافي بقيمة 3.2 مليون دينار، ومبنى الشلل الدماغي 500 ألف دينار، وقاعات مجتمعية بـ 300 ألف دينار وملعب بمواصفات أولمبية بـ 250 ألف دينار.

كما مولت الشركة الحليفة لشركة البوتاس بقيمة مليوني دينار بناء مدرسة نموذجية أساسية مختلطة في منطقة غور المزرعة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية للقطاع الخاص لتحمل جزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية.

وتخدم هذه المدرسة النموذجية 900 طالباً من أطفال وأبناء غور المزرعة وستساهم في الاستغناء عن الأبنية المدرسية المستأجرة والتخفيف من اكتظاظ الطلاب في هذه المدارس، حيث تشمل على أربعة صفوف رياض أطفال و24 غرفة صفية ومختبرات كيمياء وأحياء وعلوم وحاسوب ومكتبة وغرفة مصادر تعلم وغرفة فنية.

وافتتحت بداية العام الجاري في الأغوار الجنوبية اول مدرسة رياضية متخصصة برياضة الدراجات الهوائية بدعم كامل من شركة البوتاس.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة، على ان شركة البوتاس العربية تؤدي دورها اتجاه المجتمع المحلي ببناء المدارس والمراكز الصحية لدعم عملية التنمية الخدماتية في المحافظات.

وقال: ” ان شركة البوتاس تواصل دورها كواحدة من أوائل الشركات في الأردن في مجال المسؤولية الاجتماعية، تنفيذا للرؤية الملكية السامية بأن الأولوية الأولى تكمن في تأمين حياة أفضل لكافة الأردنيين.

ويشار الى ان شركة البوتاس العربية تقدم سنويا نحو 9 ملايين دينار لبرنامج المسؤولية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي ودعم الجهات الرسمية والمياه والبيئة وصيانة دور العبادة والنشاطات الثقافية والنقابية.

وحول مدرستي الطيبة الثانوية والغور الصافي الثانوية للبنين، فقد تم بناء مدرسة الطيبة الثانوية على مساحة 4 الاف متر مربع مكونة من ثلاث طوابق، لتشمل: 24 غرفة صفية، مختبري حاسوب، ومختبر فيزياء وأحياء، ومختبر كيمياء وعلوم ارض بالإضافة الى 5 غرف إدارية تشتمل: مدير وسكرتير ومساعدين ومرشد وغرفتين للمعلمين ومكتبة ومرسم ومشغل مهني ومستودعين وصالة استقبال وانتظار، بالإضافة الى مسرح يتسع لـ 200 شخص وملعب كرة سلة وساحات اصطفاف السيارات وساحات اصطفاف الطلبة وخزان ماء بسعة 100 متر مربع وغرفي حراسة وأثاث كامل جديد.

أما مدرسة غور الصافي الثانوية للبنين، فتبلغ مساحة البناء 6 الاف متر مربع مكونة من ثلاث طوابق، لتشمل 25 غرفة صفية، مختبري حاسوب، ومختبري حاسوب، ومختبر فيزياء وأحياء ومختبر كيمياء وعلوم ارض، بالإضافة الى 3غرف إدارية تشتمل: مدير وسكرتير ومرشد وغرفتي معلمين وغرفة إسعاف ومكتبة وغرفة عرض داتا شو ومرسم /غرفة فن، ومشغل مهني ومستودعين وصالة استقبال وانتظار، ومسرح يتسع لـ 200 شخص وملعبي كرة سلة وملعب خماسي كرة قدم وساحات اصطفاف السيارات تم تظليلها وساحات اصطفاف الطلبة مظلله أيضا وخزان ماء بسعة 100 متر مربع وتبريد مركزي على نظام الطاقة الشمسية بالإضافة الى أثاث كامل جديد