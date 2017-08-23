الانتخابات البلدية تظهر تراجع شعبية الحركة الاسلامية

كتب : عبد الله عمر – بعد ان انتهى موسم انتخابات المجالس البلدية واللامركزية التي جرت منتصف هذا الشهر ، بشكل سلس وطبيعي، شهد بذلك القاصي والداني من مراقبين دوليين ومحليين.

كشفت النتائج بالارقام تراجعا ملفتا في شعبية الحركة الاسلامية، خلافا لما تروجه بعض المواقع الاعلامية المحسوبة عليها ، والتي روجت الى ان النتائج كانت جيدة بالنسبة لقوائم التحالف الوطني للاصلاح التي خاضت جماعة الاخوان المسلمين من خلالها غمار الانتخابات.

الا ان نظرة دقيقة للنتائج تظهر عكس ذلك ، فقد ترشحت الجماعة في 8 بلديات من اصل 82 بلدية ولم تحقق نتائج الا في ثلاثة فقط . وتبين ان الناجحين في هذه البلديات استندوا الى اجماع عشائري بالدرجة الاولى ولم يستندوا بالدرجة الاولى على الدعم الحزبي .

كذلك كان فوز علي ابو السكر في بلدية الزرقاء بفارق غير كبير عن اكبرمنافسيه عماد المومني ولم تكن المهمة بتلك السهولة.

اما مرشحي الجامعة في بلدية الرصيفة واربد فقد حصلوا على ارقام متواضعة جدا بالنسبة لمنافسيهم . رغم ان اربد تعد احد معاقل الحركة الاسلامية تاريخيا.

اما انتخابات امانة عمان فقد خسرت الجماعة فيها 10 مقاعد علما بان عدد مرشحيها 14 مرشحا ، فيما لم يفز اي من المرشحين المتحالفين مع الجماعة باي مقعد . الامر الذي عزز شائعات ومعلومات ان الجماعة خدعت الكثيرين من المتحالفين معها وخذلتهم في التصوبت لهم بصناديق الاقتراع .