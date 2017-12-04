الاعدام شنقا للمتهم الرئيسي في قضية الركبان وأحكام بالمؤبد على ثلاث آخرين

أصدرت محكمة امن الدولة، الاثنين، حكما يقضي بإعدام سوري شنقا حتى الموت، منتمي لخلية الركبان التابعة لتنظيم داعش الإرهابي والتي استهدفت في حزيران من عام ٢٠١٦ سرية للقوات المسلحة الأردنية على الحد الأردني السوري أسفر عنها استشهاد ٧ من أبناء السرية إضافة إلى إصابة ١٥ آخرين.

وأدانت المحكمة المتهمين السوريين المقبوض عليهم في شباط من العام الجاري من قبل الاستخبارات العسكرية، بتهمتي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان وحيازة مواد متفجرة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع ، حيث صدرت الأحكام على ٣ آخرين بالمؤبد في حين تم الحكم على المتهم الخامس بالحبس سنتين.

وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس محكمة امن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة.