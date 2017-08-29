الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود يزور منصة زين للإبداع ZINC

زار سمو الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، يوم السبت مجمع الملك الحسين للأعمال،وقام بجولة رافقه خلالها رئيس مجلس إدارة المجمع معالي المهندس عاطف التلحيث اطلع على آخر المستجدات فيما يتعلق بمشاريع التوسعة المستقبلية للمجمع والتي تتضمن تطوير المخطط الشمولي لمنطقة مجمع الملك الحسين للأعمال التنموية،كما قام بزيارة منصة زين للإبداع ZINC الكائنة في مبنى مبادرة رياديGrow داخل المجمع.

وجال سموّه في أركان المنصة برفقة الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة،واطلع على مرافقها وما تقدمه من دعم للشباب من رياديي الاعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة،واستمع إلى شرح عن المنصة والهدف من تأسيسها، بالإضافة إلى تعريف بمرافق المنصة وما تحتويه من معدات وتجهيزات تواكب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، والدور الذي تلعبه زين في خدمة قطاع ريادة الاعمال والشباب الأردني من خلال منصتها للإبداع، التي تستضيف فعاليات بشكل يومي تهم الشباب من مختلف التخصصات والاهتمامات.

يُذكر أن منصة زين للإبداع ZINCالتي افتُتِحَت في العام 2014 من قبل صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله المعظمين، أضحت وجهة مميزة ومحطة لا بد من المرور بها للعديد من الشخصيات على المستوى العالمي، والتي كان من أبرزها صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز،ورئيس جمهورية ألبانيا بوجار نيشاني، والموسيقار العالمي Yanni، والعديد من الفنانين والمشاهير والمؤثرين من مختلف المجالات.

ويشار إلى أن مجمع الملك الحسين للأعمال (منطقة تنموية) يجسد بيئة متكاملة للأعمال توفر للعديد من الشركات الرائدة محلياً وعالمياً والشركات الناشئة مناخاً مهنيا آمناً. يتضمن المجمع مساحات مكتبية جاهزة، ومرافق متميزة للأعمال مجهزة بشكل متكامل من حيث البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدرج للمؤتمرات، ومركز لحفظ المعلومات، ومرافق تجارية متعددة الاستخدام، ويتمتع المجمع بأعلى معايير الأمن والحماية، وأحدث شبكات البنية التحتية لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى منظومة من الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية.