اغرب ما طلبه صدام حسين من بوتين قبل سقوط بغداد بايام

كشف السفير العراقي لدى روسياعن اغرب ما طلبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل سقوط بغداد بايام .

وقال السفير ان احتلال امريكا للعراق تسبب بارتفاع اسعار النفط بشكل جنوني . ومعروف ان روسيا كانت تعاني في ذلك الوقت من ازمة الطاقة وعدم قدرتها حتى على امداد قواعدها العسكرية .

واضاف ان السياسة الروسية وسياسة بوتين تعتمد على المصلحة ، والثمار التي حصلت عليها روسيا اقتصاديا كان كبيرا بسبب احتلال العراق، لكن هل استطاعت روسيا ايقاف القرار الروسي .. بالطبع لم تستطع.

وكشف عن مباردة روسية حملها السفير الروسي في بغداد عام 2000 لصدام حسين ، مشيرا الى لقاء اخر في عام 2001 موضحا ان صدام عرض على الروس صفقة نفط بقيمة 40 مليار دولار مقابل التدخل في وجه الغزو الامريكي.