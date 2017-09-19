اخطر العاب يمكن ان تحضرها لأطفالك .. حاول تجنبها

هل سمعت يوما بـ اخطر العاب يمكن ان تحضرها الى منزلك بهدف ترفيه اطفالك وادخال السرور الى قلبهم، كلنا يعلم ان ان الطفل يتطور ويتعلم من خلال اللعب، ولكن هناك بعض اللعب للأطفال التي يمكن ان تكون خطرة وكارثية على صحتهم ونموهم. وفي هذا الموضوع سنحاول سرد اخطر العاب يمكن ان تشتريها لأطفالك دون ان تعلم رغم ان كثيرا من منتجات الألعاب هذه الأيام تضع بيانات تحذيرية :

spinner اخطر العاب على الاطلاق

الوافد الجديد لعالم الألعاب الخطرة هي لعبة سبنر التي اغرقت الاسواق وأصبحت مطلبا لكل الأطفال ، لكن الجزء الخطر في هذه اللعبة هي الحلقة الدوارة التي قد تنفصل وتتسبب باختناق الطفل اذا تم ابتلاعها . في العديد من الولايات الأمريكية تم حظر بيع واستخدام هذه اللعبة لخطورتها. فهل يتم حظرها في عالمنا العربي بصفتها اخطر العاب يمكن ان تكون في متناول يد الطفل.

العاب تحتوي على مراوح

العاب يمكن ان تؤدي الى إصابات مؤلمة وقاتلة هي تلك التي تحتوي على مراوح وشفرات ،بعضها بلاستيكي والآخر معدني لكن في كلتا الحالتين الأمر خطير وغير آمن بتاتا ، هذه الألعاب معدة اصلا للكبار والمراهقين القادرين على التعامل معها بحذر.

نصيحة : حاول اختيار مراوح مصنوعة من البلاستيك الناعم، وذو شفرات بحواف ناعمة دون اي شقوق .

لعبة ادوات الطبيب

لعبة يحبها الاطفال كثيرا لكن الشغف بها قد يقودهم احيانا الى استخدام هذه الأدوات على انفسهم وغيرهم من الاطفال بدل استخدامها على الدمى المخصصة لذلك، وبالتالي يمكن ان يقوموا بجرح أنفسهم من خلال استخدام المقص او الاختناق بقطع صغيرة في حلوقهم و أنوفهم .

نصيحة : حاول استخدام العاب تكون القطع والأدوات فيها كبيرة وغير مؤذية

أجنحة تعليم السباحة المطاطية

حلقات وأجنحة تعليم السباحة لا تضمن السلامة الكاملة في الماء حيث قد ينزلق الطفل بسهولة أو يغرق. وبالإضافة إلى ذلك، بعض المنتجات من هذا النوع تحتوي مكونات سامة ومسرطنة مثل إيسوفورون ، الفينول، وهيكسانون والتي قد تسبب تهيج الجلد لمدة طويلة.

نصيحة: يجب ان تستخدم تحت إشراف الكبار، ولا يجب ان يرتديها الطفل لأكثر من نصف ساعة.

العاب البطاريات

ثمة العاب ملونة ومسطحة تشبه الحلوى، وهي عبارة عن بطاريات يمكن بكل بساطة أن يتناولها الطفل بهدف تذوقها ، انت في غنى بالطبع عن تسمم طفلك أو احتراقه لا قدر الله بمادة الليثيوم الموجودة في هذه البطاريات.

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العاب البنادق والمسدسات

الأطفال غالبا ما ينهمكون باللعب ولا يهتمون كثيرا بسلامتهم وتبهرهم الالعاب الجديدة والمشوقة، لذلك فانهم في حالة اللعب بالبنادق او حتى مسدسات المياه لا يدركون حجم المسافة التي يجب الابتعاد خلالها عن الآخرين . ونتيجة لذلك تحدث اصابات في الوجه وخاصة للعيون.

نصيحة: شراء اللعب التي تأتي مع نظارات واقية، أو شراء مثل هذه النظارات بشكل منفصل.

البالونات خطرة جدا

جميع الأطفال تقريبا يحبون البالونات الملونة لكن كثيرا منهم قد يستنشقون أجزاء منها بطريق الخطأ مما يسبب الاختناق ، ننصح الآباء والأمهات بعدم شراء البالونات الرخيصة أو تلك المتشققة أو التي لديها رائحة قوية ونفاذة ، الاهم ان لا يحاول الاطفال نفخ البالونات بانفسهم .