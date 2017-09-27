اتهامات للاخوان المسلمين بـ اخونة بلدية الزرقاء

على الرغم من توجه الحركة الاسلامية في الاردن والتي تمثلها جماعة الاخوان المسلمين، الى الانخراط في العمل السياسي ، ودخول هذا المضمار بمختلف قطاعاته سواء كانت برلمانية او بلدية او نقابية ، الا انها متهمة حتى اللحظة بانتهاجها نهج الاقصاء للاخر وعدم استيعابه .

المتابعون للشأن الاخواني يرون ان هذه السياسة هي من أفدح أخطاء الجماعة التي تتكرر دائما في سياساتها وطريقة عملها ، مما سيؤثر على عملها مستقبلا وستدفع ثمنه غاليا في الدورات القادمة وسيكون بمثابة آخر مسمار يدق في نعش الجماعة التي تحاول حتى اللحظة القول إنها حصلت على نتيجة كبيرة في الانتخابات البلدية الاخيرة.

لكن محاكمة سريعة لنتائج الانتخابات تظهر العكس وهو ان الجماعة حققت نتائج متواضعة ولا تليق بقاعدتها الشعبية التي طالما تغنت بها فجاء فوزها بثلاث بلديات وبفارق بسيط وبشق الانفس .

يبدو ان الجماعة وبسبب استمرار سيطرة التيار المحافظ عليها لا زالت ضعيفة سياسيا وترتكب الاخطاء، ولم تستفد من تجربة الاخوان في مصر الذين كان من اهم اسباب فشلهم سيطرة مكتب الارشاد على الرئيس محمد مرسي ومحاولة الاخير وبدفع من الجماعة اخونة الدولة ومؤسساتها حتى العسكرية منها .

مصادر من داخل الجماعة قالت للصوت ان المهندس علي ابو السكر يسعى بدوره الى اخونة بلدية الزرقاء من خلال تكريس سيطرة الجماعة عليها وتعزيز نفوذ موظفين من الجماعة داخل البلدية وتعيين اخرين، والاستعانة بخدمات لجان خدمية اخوانية يتم تشكيلها بشكل خفي للتغطية على اي اخفاق هنا او هناك.

يبدو ان الجماعة لا تتعلم من اخطائها وتصر على سياسة المغالبة لا المشاركة ، فعند اقرار نقابة المعلمين بعد جهد ونضال طويلين استفرد الاخوان لدورتين متتالييتن بالقرار والمشهد واستبعدوا كافة التيارات الاخرى وتم اقصائها لتواجه الفشل بعد ذلك في الدورة الثالثة.

المراقبون يقولون ان الاخوان اذا اصروا على اقصاء الاخرين بدل الشراكة معهم فإنهم سيفشلون فشلا ذريعا في البلديات ايضا ، عدا عن تحولهم الى مجرد أرقام داخل مجلس النواب دون ان يكون لكتلتهم الأكبر نيابيا اي تاثير ملفت.