اتحاد المصارف العربية يمنح شركة زين الأردن جائزة “الريادة في التواصل والاتصالات في الوطن العربي”

حصدت شركة زين الأردن، جائزة ” الريادة في التواصل والاتصالات في الوطن العربي”، التي منحتها اياها لجنة اتحاد المصارف العربية، خلال حفل عشاء تكريمي، أُقيم تحت رعاية سمو الأميرة تغريد محمد، وبالتعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، وذلك يوم الخميس الموافق 5 تشرين أول.

ونالت زين الأردن هذه الجائزة، بحسب لجنة مختصة تضم مؤسسات تحكيمية عربية ودولية، وإدارة البحوث في اتحاد المصارف العربية، ومجلتي Euromoney و The Bankerالعالميتين، وذلك تقديراً لدورها الريادي المتنامي في مجال الاتصالات، وتطويرها المستمر للبنية التحتية للشبكة وتحسينها، إلى جانب ادخال أحدث الابتكارات لتقديم أكثر الخدمات تطوراً، بحيث تفوق هذه الخدمات توقعات زبائنها وتقدم لهم حلولاً مبتكرة تثري تجربتهم وتلبي متطلبات حياتهم اليومية المتغيرة، بالإضافة إلى المكانة الريادية التي تحظى بها الشركة، منذ أعوام، فضلاً عن الأداء المتميز للشركة.

ويهدف الحفل إلى تكريم رجال الأعمال الذين أبدعوا في مجال العمل، والإضاءة على المنتجات والخدمات التي شكلّت قيمة مضافة على الأداء الاجتماعي، وساهمت في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.

يذكر بأن زين الأردن قد حصدت العديد من الجوائز على مدار الأعوام السابقة، منها جائزة أفضل ابتكار في مجال خدمات الأعمال، وذلك عن إعادة إطلاقها لخدمة E-mal تحت اسم “زين كاش” كما حصدت جائزة أفضل مزوّد خدمات قيمة مضافة عن خدمات محفظة زين النقدية المتنقلة بالتعاون مع تمويلكم، ونالت زين أيضاً جائزة أفضل ابتكار في مجال خدمات الأعمال” التي تمنحها مجلة “غلوبل تيليكوم بيزنس” المتخصصة في مجال الاتصالات على مستوى العالم، وجائزة “أفضل ابتكار في مجال خدمة العملاء” التي تمنحها مجلة “غلوبل تيليكوم بيزنس” المتخصصة في مجال الاتصالات على مستوى العالم، عن خدمة “Zain Pay” التي تمكّن زبائن زين من الحصول على أحدث التطبيقات والألعاب والمحتوى الرقمي، من متجر ويندوز، وجائزة أفضل علامة تجارية في مجال الاهتمام بالزبائن، وجائزة أفضل مشغّل لشبكة اتصالات، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل تجربة لخدمة العملاء، وجائزة مرونة الأعمال والخدمات، وجائزة التميّز في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة إلى جائزة أفضل مزوّد لحلول الأعمال.

يشار إلى أن اتحاد المصارف العربية تأسس في الثالث عشر من شهر آذار من العام 1974، إثر إجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، من أجل إنشاء هيئة عربية إقليمية تعمل في نطاق الإتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي العربي وزيادة دور المصارف العربية التمويلي على مستوى المنطقة العربية.