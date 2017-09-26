إطلاق تطبيق “واصل” لخدمات الـ “دراي كلين” من منصة زين للإبداع ZINC

أطلقت شركة واصل للخدمات التجارية، تطبيقها المتخصص بخدمات الـ “دراي كلين”، والذي يتيح لمستخدميه وسيلة مريحة توفر عليهم الجهد والوقت لخدمات تنظيف وكَيّ الملابس، وذلك خلال حفل أقيم في منصة زين للإبداع ZINC الكائنة في مجمع الملك حسين للأعمال، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مروان جمعة. وقد اشتمل حفل الإطلاق الذي حضره جمع من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة من رياديي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، على محاكاة لمراحل عمل التطبيق بدءاً من تحميل التطبيق ومروراً بآلية العمل المتبعة والحلول الذكية التي يوفرها لخدمات الـ دراي كلين، ووصولاً إلى استلام العميل لملابسه جاهزة في المكان والزمان الذي قام بتحديده، كما تضمن الحفل عرضاً توضيحياً عن التطبيق ومزاياه وطريقة تقديم الخدمة لمستخدميه، ومراحل التطوّر التي يمر بها.

وفي حديثه خلال حفل الإطلاق، قال أنس الشريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة واصل: “نشعر بسعادة غامرة اليوم بإطلاقنا لتطبيق (واصل) الذي بدأ العمل بنسخة تجريبية منذ شهر حزيران الماضي، والذي يقدّم خدمة مبتكرة ويمس الحياة اليومية ويسهم في التسهيل على طالبي خدمات التنظيف وكَيّ وَطَيّ الملابس، حيث باتت العملية في غاية السهولة من خلال التطبيق الذي يوفّر واجهة سهلة الاستخدام، ويستطيع المستخدم من خلاله استلام ملابسه وهو في مكانه دون الحاجة إلى الذهاب بنفسه، مما يوفر عليه الوقت والجهد، مضيفاً: لقد حرصنا من خلال التطبيق على توفير أفضل خدمة وبأسعار منافسة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشابات والشباب الأردنيين الباحثين عن فرص عمل، حيث يضم كادر (واصل) 4 شباب أردنيين يعملون كسائقين لاستلام وتسليم الملابس للزبائن، بالإضافة إلى فتاتين، وهو ما يعد مصدر فخر لنا كمشروع ريادي يسهم في الحد من ظاهرة البطالة ويعمل على دفع عجلة التنمية المستدامة”. وتضمن حفل الإطلاق تكريماً لكل من الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة واصل بلال المظلوم الذي حصل على جائزة ” واصل لعام ٢٠١٧ “، و رهف الصمادي التي حصلت على جائزة ” واصل للموظف المتميّز”.

ويقدّم تطبيق “واصل” خدمة التنظيف وكَيّ الملابس بطريقة مميّزة تجعل الحصول على هذه الخدمات من خلال نقرة واحدة على شاشة الهاتف، ويقدّم التطبيق خدمة مريحة وسهلة الاستخدام تصل إلى باب المنزل، فبنقرة واحدة يحصل المستخدم على الملابس نظيفة ومكوية، كما يمكن تحديد خيارات التنظيف ومكان الاستلام والتسليم، وتتبع حالة الطلب والعديد من الميزات الأخرى، حيث يهدف التطبيق إلى تبسيط خدمة التنظيف والكَيّ، وأن تكون خدمة سهلة ومريحة ومحببة. يُذكر أن شركة واصل للخدمات التجارية، هي شركة متخصصصة بتصميم وبرمجة وتطوير وتسويق وبيع تطبيقات الهواتف الخلوية، تأسست في شهر نيسان الماضي بسواعد أردنية، وهي في صدد التطوّر والتوسّع لإطلاق المزيد من التطبيقات التي تمس الحياة اليومية وتوفر خدمات مبتكرة من خلال تسخير التكنولوجيا لخدمة المستخدمين.