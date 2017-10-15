إتهامات لـ 13 رجل شرطة بالأردن: الرّشوة وترويج مخدرات والإفضاء بمعلوماتٍ سريّة

وجّهت محكمة الشرطة الأردنية عدّة اتهاماتٍ ل13 رجل شرطة على خلفيّة ما عُرف بقضيّة شغب سجن سواقة.

واتُّهم عشرة من رجال الشرطة بجُرم الرشوة وتسهيل وتعاطي وتداول المخدرات، والتهاون بالواجبات الوظيفية، فيما يُواجه ثلاثة أظناء، جميعهم برتبة رقيب حسب صحيفة الغد اليوميّة المحليّة، تُهم ‘الإفضاء بالمعلومات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سريّة.

كما يُواجه المُتّهمون والأظناء تُهمتي ‘مخالفة الأوامر والتعليمات بإقامة علاقات مع النزلاء، وعدم المحافظة على كرامة الوظيفة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين ‘متورطون بإدخال مواد ممنوعة ومخدرات للنزلاء في سجن السواقة، مقابل مبالغ مالية.

وذلك حسب بيانات التحقيق مع أحد النزلاء والمحكوم في جناية هتك العرض، والذي تولّى عملية تصوير أحداث الشغب ضمن مقطع فيديو بهاتف خلوي كان بحوزته، والذي يُبيّن قيام عدد من النّزلاء (بتشطيب) أجسادهم بشكلٍ جماعي داخل المركز.

وكان شريط فيديو عن أحداث شغب في سجن سواقة قد لفت الأنظار لكل هذه المخالفات.