إتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة سنترال غاز وتطبيق LinaGAS

أبرمت شركة سنترال غاز الرائدة في مجال الغاز المركزي المسال اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة غازكم العالمية المؤسسة لتطبيق LinaGAS المتوفر مجاناً على أجهزة الهواتف الذكية والذي يعمل على تسهيل وتحديث عملية طلب الغاز المسال بأسلوب عصري ومتطوّر مواكباً بهذا التطور التقني في عالم التكنولوجيا. وتأتي هذه الشراكة انطلاقا من اهتمام الشركتين في تطوير قطاع نقل الغاز المسال في الأردن وتطوير العمليات الإدارية لهذه العمليات.

تشكّل هذه الشراكة الإستراتيجية نقطة مفصلية في قطاع الخدمات بشكل عام وقطاع خدمات توزيع الغاز المسال بشكل خاص، ويعود النفع بذلك للمواطنين وللمجتمع الأردني عامة. والجدير بالذكر ان شركة سنترال غاز هي الشركة الأولى في الأردن التي أدخلت وطوّرت نظام الغاز المركزي في المنشآت وان شركة غازكم العالمية المالكة لتطبيق LinaGAS هي الشركة الأولى من نوعها في الأردن والمنطقة التي تستخدم أحدث التقنيات في ادارة عملات توصيل الغاز المسال.

تمّ توقيع هذه الاتفاقية في المقر الرئيسي لمنصة زين للإبداع ZINC الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال. ووقّع عن شركة سنترال غاز السيد أحمد القضاة نائب المدير العام وعن شركة غازكم العالمية السيد مولاي عبد الله ابو البصل المؤسس للشركة. وتعقيبا على هذه الاتفاقية قال السيد مولاي عبد الله أبو البصل مؤسس التطبيق: “فخورون في هذا الانجاز وسعداء بشراكتنا مع الشركة الأكبر في مجال الغاز المركزي في الأردن”. كذلك ومن جانبه أضاف السيد احمد القضاة نائب المدير العام لشركة سنترال غاز: “متابعة التطوّر التكنولوجي وتقديم الخدمة الأفضل لزبائننا من أهم اولوياتنا وشراكتنا مع تطبيق LinaGAS ستكون البداية لعصر الخدمات التقنية في القطاع”.