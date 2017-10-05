إتفاقية شراكة استراتيجية بين تطبيق LinaGAS وشركة هيدرون للطاقة (Gulf)

أبرمت شركة LinaGAS المؤسسة لتطبيق LinaGAS المجاني الذي يوفر خدمة طلب جرات الغاز من خلال الهواتف الذكيّة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرائدة في مجال المحروقات والمحطات في الأردن والمنطقة شركة هيدرون للطاقة المعروفة أيضا تحت اسم Gulf وذلك في اطار تطوير قطاع الخدمات ولتوفير أحدث حلول التكنولوجيا والخدمات المبتكرة لمشتركي كلا الشركتين والمجتمع الأردني.

ووقّع الاتفاقية عن شركة هيدرون للطاقة السيد قصي أسعد المدير التسويقي ومن تطبيق LinaGAS السيد مولاي عبد الله أبو البصل المؤسس للشركة وتم التوقيع بالمقر الرئيسي لشركة هيدرون للطاقة – Gulf في عمّان.

والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تشكّل ثورة في عالم الخدمات التقنية للمستهلكين والمجتمع الأردني ليكون رائدا ومتقدما في قطاع الخدمات والدمج بين تقديم الخدمات والحلول التقنية على الهواتف الذكية. وتعقيبا على هذه الاتفاقية قال السيد مولاي عبد الله أبو البصل مؤسس التطبيق: “هذه بداية عصر جديد في تطوّر نطاق الخدمات التي تفيد دائما المستخدمين والمجتمع وتساعد على خلق فرص جديدة للعمل”. كذلك ومن جانبه أضاف السيد قصي أسعد المدير التسويقي لشركة هيدرون للطاقة – Gulf: “نعمل جاهدين دائما لتقديم الأفضل والأكثر تقدّما لزبائننا ونهتم بالتطوير وهذا استكمالاً لرؤيتنا المستقبلية للقطاع والخدمات التكنولوجية والتقنية والدمج بينهم لمستقبل أفضل للجميع”.