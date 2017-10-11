أردني طريف دخل السجن طوعًا لإجراء عمليّة جراحيّة مُكلفة “مجّانًا”

اخطر العاب يمكن ان تحضرها لأطفالك .. حاول تجنبها

هل سمعت يوما بـ اخطر العاب يمكن ان تحضرها الى منزلك بهدف ترفيه اطفالك وادخال السرور الى قلبهم، كلنا يعلم ان ان…