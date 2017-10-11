أردني طريف دخل السجن طوعًا لإجراء عمليّة جراحيّة مُكلفة “مجّانًا”

تمكّن مواطن أردني طريف من دخول السجن بخطة ذاتية حتى يحصل على تأمين صحّي مجّاني، ويتمكّن من إجراء عملية جراحية مُكلفة مجّانًا.
وكَشفت إدارة الإصلاح والتأهيل عن هذه الحادثة على هامش لقاء مع الصّحفيين، لشَرح أبعاد الشّغب الأخير الحاصل في سجن سواقة الصحراوي.
وأشارت التفاصيل إلى أن أحد المواطنين في مدينة الزرقاء يعاني من المرض، ولا يجد طريقة لإجراء جراحة مهمة وباهظة الثمن، خطّط الرجل لارتكاب مُخالفة تُدخله السجن حتى يُجري العمليّة الجراحيّة، وهو ما حَصل فِعلاً، لأن القانون يُجبر السّلطات على تَغطية التأمين الصحّي للسّجناء.