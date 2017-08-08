“ZINC الجامعة الأردنية” تقيم فعالية Startup Weekend للطلاب والخريجين

أقامت منصة زين للإبداع ZINC فرع الجامعة الأردنية، فعالية Startup Weekend التي تقام للمرة الأولى في فرع المنصة الذي افتُتِح مؤخراً بمبنى كلية الأعمال في الجامعة، حيث اشتملت الفعالية على54 ساعة مكثّفة، اجتمع خلالها رواد أعمال ومطوروا ويب ومصممين وخبراء تسويق، والمهتمين بمجال ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة، وخُصِّصت هذه الفعالية لطلاب وخريجي الجامعة الأردنية الذين اجتمعوا معاً ليتشاركوا الأفكار، حيث شكّل المشاركون 15 فريقاً تنافسو فيما بينهم.

وتهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال وأهميتها للشباب ليصنعوا الفرص بأنفسهم وليرسموا مستقبلهم ويطلقوا العنان لإبداعاتهم، حيث بات قطاع ريادة الأعمال من القطاعات الهامة والمتسارعة النمو، ويعمل على تمكين الشباب من المشاركة بشكل فاعل في مواجهة التحديات وبناء مستقبل الأردن، كما أنها ليست المرة الأولى التي تقيم فيها منصة زين للإبداع هذه الفعالية، حيث احتضنت المنصة العديد من النسخ السابقة لـ Startup Weekend في مقرها الرئيسي الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال.

وأكد مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، الدكتور أشرف بني محمد أهمية مثل هذه الورش التي تجسد التشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف إيجاد شراكات متجددة لتعميم الأثر الإيجابي ونشر ثقافة الإبداع والابتكار بين أوساط الشباب الباحثين عن فرص لتحسين واقعهم الاقتصادي والاجتماعي .

وبين أن الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على ريادة الأعمال وأهميتها للشباب وإعطائهم الفرصة لصناعة أنفسهم وتقرير مصيرهم الخاص بهم في ظل التطورات التي يشهدها العالم في جميع المجالات، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال هي الأمل الأكبر لشبابنا.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة: “ان منصة زين للإبداع ZINC وتطبيقها في الجامعات الأردنية، يأتي من باب حرص الشركة على تسخير التكنولوجيا وخدمات الاتصالات المتطوّرة بما يصب في مصلحة الطالب، وتسهيل الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها في دراساته وأبحاثه، وتأمين احتياجاته اللازمة لتطوير أفكاره الإبداعية، ليتم تطبيقها على أرض الواقع والإفادة منها مستقبلاً بعد التخرج، لتصبح مشروعاً يدرّ له الدخل .

وأضاف بأن شركة زين ومن خلال منصة زين للإبداع ZINC فرع الجامعة الأردنية، ستقوم بتنظيم وإقامة المحاضرات العلمية والتعليمية وورشات العمل والفعاليات التي تفيد طلبة الجامعة، بالإضافة إلى ربطها مع منصة زين الرئيسية الكائنة في مجمع الملك حسين للأعمال.

وأكد أن الورشة تعد ظاهرة للمشهد الريادي في الأردن من خلال التواصل بين رياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في مكان واحد الأمر الذي يسهم في عملية التشبيك بين الرياديين والمستثمرين ونشر ثقافة الريادة والإبداع بين فئة الشباب إضافة إلى دعم المشاريع وتسهيل دخولها إلى سوق العمل بفاعلية وكفاءة” .

وعرضت الفرق المشاركة أفكارها في اليوم الأخير من الفعالية، أمام لجنة التحكيم التي ضمّت نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرة في الأعمال الريادية وهم رشا بركات؛ المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية وقسم ريادة الأعمال في شركة زين، نضال البيطار؛ الرئيس التنفيذي لشركة انتاج، ورند المحتسب من شركة اكسبيديا، و رئيس مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف بني محمد، وذلك وفق أسس ومعايير خاصة بالأعمال الريادية حيث تم توزيع الجوائز للأفكار التي تم اختيارها كأفضل مشاريع.

وكانت شركة زين افتتحت منصة زين للإبداع (ZINC) في الجامعة الأردنية في شهر حزيران الماضي؛ لتكون بذلك أول منصة من منصات زين للإبداع (ZINC) في الجامعات، وليتاح من خلالها بث روح الريادة بين طلاب الجامعة الاردنية ودمجهم مع الوسط الريادي وبهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة للابتكار والإبداع للخروج بمشاريع ريادية قادرة على التطوّر والتحوّل إلى مشاريع إنتاجية تخلق فرص عمل للشباب الأردني.