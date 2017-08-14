“ZINC الجامعة الأردنية” تستضيف فعاليات “ماراثون اسطرلاب”

استضافت منصة زين للإبداع ZINC فرع الجامعة الأردنية، فعاليات ماراثون اسطرلاب، الذي يشكّل مضماراًللمنافسة في مجال الإبداع العلمي، بالإضافة إلى كونه مخيماً تدريبياً نصف سنوي للطلاب ضمن الفئة العمرية من 16 وحتى 19 عام، لدعم وتطوير مشاريع هندسية وعلمية وتكنولوجية، بفكر إبداعي شبابي قادر على توليد الأفكار لحل مشكلات مجتمعية ضمن الموارد المتاحة، وخلق فرص جديدة.

واشتمل الماراثون الذي أقيم على مدار 6 أيام تدريبية امتدت على مدار أسبوعين خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تم خلال المرحلة الأولى إجراء المقابلات مع المشاركين للاستماع إلى أفكارهم وتهيئتهمفيما يخص الإبداع العلمي والابتكار، بإشراف خريجي جائزة “آيكبي” لريادة الأعمال، حيث تقدّم للماراثون ما يقارب الـ 200 طالب، تم ترشيح 90 منهم للمقابلات ونجح 86 طالباً، وفي اليوم الثاني تم تنظيم ورشة عمل بعنوان “البحث العلمي والابتكار” مع المهندسة ميس الرازم،أما اليوم الثالث فقد اشتمل على ورشة عمل بعنوان Problem Solving مع المدرب حمزة الخوالدة.

وضمنت فعاليات الماراثون ورشة حول الريادة والتخطيط للأعمال مع المدرب صهيب لافي، وتم تكليف الطلاب بمهام ليقوموا بها، وفي نهاية الماراثون، عَرَض الطلاب أفكارهم أمام لجنة التحكيم التي تكونت من 19 مهندس قاموا باختيار الفائزين ممن سيتأهلون للنهائيات.

ويحظى الماراثون الذي أطلقته جمعية ابداع بدعم من مركز الحسين للإبداع والتفوق وبالتعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومركز الملكة رانيا للريادة، والجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني لبحوث الطاقة.

وكانت شركة زين افتتحت منصة زين للإبداع (ZINC) في الجامعة الأردنية في شهر حزيران الماضي؛ لتكون بذلك أول منصة من منصات زين للإبداع (ZINC) في الجامعات، وليتاح من خلالها بث روح الريادة بين طلاب الجامعة الاردنية ودمجهم مع الوسط الريادي وبهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة للابتكار والإبداع للخروج بمشاريع ريادية قادرة على التطوّر والتحوّل إلى مشاريع إنتاجية تخلق فرص عمل للشباب الأردني.