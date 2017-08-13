Orange الأردن راعي الاتصالات الحصري لحفل الفنان الكبير كاظم الساهر

قدمت Orange الأردن رعايتها لحفل الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر الذي أقيم مؤخراً في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت على مدى يومين، واستقطب الحفل عدداً كبيراً من عشاق القيصر وسط أجواء موسيقية أصيلة، وبحضور الآلاف من المعجبين الذين تفاعلوا مع أغنياته بشكل كبير.

هذا وتأتي رعاية Orange الأردن لحفل الفنان القدير كاظم الساهر ضمن سلسلة من الرعايات التي تقدمها للأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية في المملكة، وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة في دعم الأنشطة والفعاليات التي تقوم على تعزيز وتطوير المشهد الثقافي والفني في المملكة والتواصل الدائم مع محبي الفن، لمنحهم كل ما هو هادف سواء في مجال الاتصالات أو في مجال الترفيه الهادف، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتها الخمسية “Essentials2020”، والتي تهدف لربط الناس بكل ما يهمهم، على مختلف شرائحهم.

ويذكر بأن كاظم الساهر اكتسب عدة ألقاب خلال مسيرته الفنية، من أهمها “سفير الأغنية العراقية” و”قيصر الغناء العربي”، كما جاءت شهرته الواسعة على مستوى العالم العربي بسبب تناغم ألحانه الراقية مع كلمات الشاعر السوري نزار قباني، الأمر الذي جعله يظهر على جمهوره بصوت ملائكي يحمل الموسيقى الحالمة والكلمات المعبرة، لتحفظها الذاكرة العربية وترددها بمختلف المناسبات.

https://www.orange.jo/ar