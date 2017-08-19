Orange الأردن توقع اتفاقية تقديم خدمات اتصالات حصرية مع جامعة العلوم التطبيقية

وقعت Orange الأردن مؤخراً اتفاقية مع جامعة العلوم التطبيقية أصبحت بموجبها المزوّد الحصري لخدمات الاتصالات المتكاملة. جاء ذلك خلال حفل توقيع أقيم في مبنى الادارة العامة للشركة بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام في جامعة العلوم التطبيقية، الدكتور هيثم أبو خديجة، والمدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في Orange الأردن، المهندس سامي سميرات

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقومOrange الأردن بتزويد جامعة العلوم التطبيقية بباقة متكاملة من الخدمات التي تشمل خطوط الخلوي والإنترنت عالي السرعة انطلاقاً من سعيها الدائم لتقديم منظومة اتصالات ذات جودة وكفاءة عالية تمكّن الطلاب والعاملين في الجامعة من البقاء على اتصال دائم ومواكبة العصر الرقمي، وبالتالي الارتقاء بأعمالهم.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال سميرات: “سعداء جداً بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة العلوم التطبيقية العريقة، ونحرص في Orange الأردن على أن نكون جزءاً من تعزيز عملية ونوعية التعليم المقدّم للشباب في المملكة، خصوصاً في هذا العصر الرقمي الذي يتطلّب سرعة عالية في الأداء. وكأقوى مزوّد للإنترنت، نحن على ثقة بأن خدماتنا التي نقدّمها ستحدث فوارق إيجابية في حياة الطلاب وتبقيهم على تواصل دائم بكل ما يهمّهم وبآخر المستجدات والتطورات، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية شركتنا الخمسية Essentials 2020 “.

ومن جانبه، قال أبو خديجة:: إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة Orange تعد نموذجاً حقيقياً للعمل المؤسسي المشترك والذي من شأنه تعزيز التعاون في مجال تقديم خدمات إلكترونية سريعة لطلبة الجامعة والأكاديميين تمكنهم من البحث العلمي بصورة سهلة وميسرة .

وفي سياق اهتمامها الراسخ بتقديم تجربة زبائن لا تضاهى، تلتزم Orange الأردن بالاهتمام بقائمة زبائنها المتنامية من القطاع المؤسسي والأعمال، والتي تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات، فضلاً عن الشركات بمختلف أحجامها: الكبيرة، المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال تبسيط باقتها الواسعة من الحلول والخدمات المقدمة لهذا القطاع والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجاته، على تنوعها، والتي تشمل خدمات الاتصال، الربط، الحوسبة السحابية وتخطيط الموارد المؤسسية، بالإضافة لخدمات الأمن والحماية.