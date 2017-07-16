Orange الأردن تواصل عرض الدقائق المرنة غير المحدودة

استكمالاً للنجاح الذي حققه عرض الدقائق المرنة غير المحدودة، الذي كانت Orange الأردن قد أطلقته لأول مرّة على مستوى المملكة خلال هذا العام والذي يتيح إمكانية التواصل بكل راحة وسهولة من الخط الخلوي، تواصل Orange الأردن تقديم هذا العرض لمشتركي الخط الخلوي بمزيد من الوجهات الدولية لتصل الى 40 وجهة.

هذا ويوفّر العرض للمشتركين فرصة إجراء المكالمات المحلية على الشبكات الأخرى، إلى جانب فرصة إجراء المكالمات إلى 40 وجهة دولية تشمل: الولايات المتحدة الأمريكية ,كندا ,الصين ,كوريا الجنوبية ,المكسيك ,النرويج ,الدنمارك ,السويد , استراليا, أيسلندا ,الهند , بنغلاديش, إندونيسيا, ماليزيا ,إيرلندا ,قبرص, رومانيا, ,مالطا ,بورتوريكو , ساموا الأمريكية, ,برمودا ,بروني ,تشيلي ,كولومبيا ,جزر فارو ,فنلندا ,غوام ,هاواي ,هونغ كونغ ,منغوليا ,هولندا ,نيوزيلندا , مارياناس , باراغواي ,بيرو ,سنغافورة ,سلوفاكيا ,جزر فيرجن الأمريكية , ,مارتينيك وناميبيا, وذلك ضمن سقوف محددة حسب نوع الخط. ويشمل العرض المشتركين في خطوط Orange 11 الخلوية المدفوعة مسبقاً، وخطوط Orange الخلوية من اشتراكات الفواتير الشهرية، كما يشمل المشتركين في خطوط Orange Pro 12 فما فوق.

وفي تعليق له على هذا العرض، قال نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي لوحدة أعمال المستهلكين في Orange الأردن، باتريس لوزيه: “سعداء بالنجاح الذي حققه عرض الدقائق المرن غير المسبوق، حيث نهدف من خلاله بشكل أساسي تقديم العروض التي تتناسب مع أنواع خطوط زبائننا وإتاحة حرية استخدام الدقائق وفقاً لاحتياجاتهم، ليمكنهم من البقاء على اتصال دائم محلياً ودولياً دون قلق بشأن أسعار المكالمات أو أية تكاليف إضافية تترتب عليها، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير بإنجاح هذا العرض”.

تقوم Orange الأردن بتجديد وتعديل باقات العروض والخدمات التي تقدّمها باستمرار، وذلك لإبقاء زبائنها على تواصل دائم مع كل ما يهمهم، ولتغطية جميع احتياجاتهم المتغيرة، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتها الخمسية “Essentials 2020” والتي تتمحور حول ربط الزبائن بكل ما هو ضروي بالنسبة لهم.

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