Orange الأردن تواصل دعمها لنشاطات تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك

في ظل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمعها مع تكية أم علي، تواصل Orange الأردن خلال شهر رمضان المبارك دعمها لبرامج ومبادرات تكية أم علي والتي تهدف إلى مكافحة الفقر والجوع وإحداث تغيير إيجابي مستدام في المملكة. إذ قام عدد من موظفي Orange الأردن بالمشاركة في عدّة نشاطات خلال الشهر الفضيل.

ومن الأنشطة التي شارك بها الرئيس التنفيذي جيروم هاينك، وبصحبته عدد من المدراء التنفيذيين، ومتطوعي من نادي Orange للمسؤولية الإجتماعية “نما”، تقديم طعام لضيوف “موائد الرحمن” في تكية أم علي، وهو البرنامج التابع للتكية والذي يستهدف إطعام مئات من العائلات العفيفة سنوياً خلال شهر رمضان المبارك. كما سيقوم عدد من الموظفين المتطوعين خلال الأسبوع الحالي بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في لواء الرصيفة .

وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي جيروم هاينك: ” يسعدنا في Orange الأردن المشاركة عاماً بعد عام في المبادرات والأنشطة الخيرية التي تقوم بها تكية أم علي، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك المتسّم بروح العطاء والسلام والمحبة. كما أننا نفخر بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمعنا بهذه المؤسسة المرموقة، ونؤمن بأننا نتقاسم أهداف مشتركة تتمحور حول إحداث فوارق إيجابية في جميع شرائح المجتمع.”

بالتماشي مع دور Orange الأردن كشركة عالمية بروح محلية، فإنها تلتزم بالاستمرار في تطبيق استراتيجيتها للعمل المؤسسي المجتمعي، المستلهمة من واحدة من الأهداف الرئيسية لخطتها الاستراتيجية الخمسية “Essentials 2020”، كما تحرص الشركة على أن يكون لها دوراً فعّالاً في دعم كافة القطاعات، الأطياف، القضايا، التحديات المجتمعية من أجل تشكيل فوارق حقيقية مستدامة وفتح أبواب جديدة أمام جميع أفراد المجتمع.