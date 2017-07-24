Orange الأردن تنضم إلى قائمة كبرى الشركات العالمية في البوليفارد

انضمت شركةOrange الأردن مؤخراً إلى قائمة كبرى الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من العبدلي مقراً لها، حيث انتقلت الإدارة العامة للشركة إلى مبناها الجديد في البوليفارد.

وعبرت شركة بوليفارد العبدلي عن سعادتها بانتقال شركةOrange الأردن إلى مبانيها، حيث ازدانت شوارع البوليفارد بشعار شركة Orange وعبارات الترحيب.

وكانت شركتاOrange الأردن وبوليفارد العبدلي قد وقعتا في تشرين الأول من العام الماضي اتفاقية لاستئجار مبنى ذي مساحات مكتبية واسعة ضمن البوليفارد الواقع في العبدلي الجديد ليتم انتقال الإدارة العامة للشركة بموظفيها إلى البوليفارد.

ويشكل البوليفارد المكان المثالي لاستقبال المكاتب الجديدة لـOrange الأردن حيث تم نقل حوالي 650 موظفاً من موظفيها إلى مقرها الجديد الذي تبلغ إجمالي مساحته 870.10 متراً مربعاً وجاءت هذه الخطوة للبناء على ثقافة Orange الأردن الداخلية المميّزة والمتسمة بروح التعاون والعمل الجماعي، والأجواء الودية النابعة من الانفتاح الفكري، بالإضافة لأساليب العمل المتطورة؛ حيث ساهم الانتقال للمكاتب الجديدة في توفير مساحات عمل بنظام المكاتب المفتوحة بعضها على بعض والمشتركة بنظام رقمي متكامل مبني على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي يتم تقديمها للزبائن، الأمر الذي من شأنه كسر الحواجز بين الموظفين، فضلاً عن تحسين التكاليف التشغيلية، وزيادة كفاءة العمل وفعاليته.

وتم تصميم مقرّ Orange الأردن الجديد بشكل يتماشى مع الحداثة الهندسية والتقنية التي يتمتع بها البوليفارد، ليكون بمثابة انعكاس حقيقي له، كما وتم تصميمه بشكل أكثر حيوية وتفاعلية وجمالية من الناحية المعمارية، الأمر الذي يتماشى مع تطلعاتها لتبقى في الصدارة ضمن قائمة أصحاب العمل المفضلين والخيار الأول إثر نيل Orange الأردن شهادة “أفضل صاحب عمل” للسنة الحالية 2017 والتي منحت لها من قبل مؤسسة ومعهد صاحب العمل الأفضل العالمي. وانعكس ذلك من خلال عمليات الشركة المختلفة في عدد من الدوائر كاستخدام غرف اجتماعات ذكية، والألواح الذكية، والحجز الالكتروني المسبق بالإضافة الى التوقيع الالكتروني.

وباعتباره المركز الحيوي والاستراتيجي لكبرى الشركات، نجح البوليفارد في استقطاب مؤسسات عالية المستوى ترتقي بالاقتصاد الأردني وتجعل من عمّان وجهة مميزة محليّاً وعالمياً من أبرزها “إل جي المشرق العربي”، شركة فيرنج للأدوية، Booking.com، كريف الأردن CRIF)) وغيرها الكثير.

وأهم ما يميّز البوليفارد، تواجده الاستراتيجي في العبدلي الجديد الذي يقدم نمط حياة متكامل من خلال وجود الشركات والبنوك الرئيسية، والمطاعم والكافيهات والمحلات التجارية -سواء في البوليفارد أو العبدلي مول-، هذا وبالإضافة إلى الشقق السكنية رفيعة المستوى والفنادق العالمية. كما يضم العبدلي الجديد أماكن مخصصة للمشاة ومواقف اصطفاف للسيارات وخدمات أخرى لتهيئة المكان وتسهيل ارتياده. وبذلك يوفر العبدلي الجديد بتصميمه المنظم والبديع، تجربة حياة متكاملة فريدة من نوعها في قلب العاصمة عمان، تغطي مختلف الاحتياجات في موقع واحد.

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