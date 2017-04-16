Orange الأردن تقرب المسافات بين مشتركيها وأحبائهم من خلال الدقائق المرنة غير المحدودة

تأكيداً على التزامها بربط زبائنها بكل ما هو ضروري بالنسبة لهم، أطلقت Orange الأردن، ولأول مرّة على مستوى الأردن، دقائق مرنة وغير محدودة مجانية تمنح حسب نوع الاشتراك ضمن خطوط الخلوي والخط الثابت من Orange الأردن.

ومع عرض الدقائق المرنة غير المحدودة المجانية الذي تم تصميمه ضماناً لتوفير سهولة الاتصال محلياً ودولياً، سيكون بإمكان مشتركي Orange الأردن إجراء مكالمات محلية على الشبكات الأخرى، إلى جانب المكالمات الدولية على تسع دول، هي: الولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية والدنمارك والنرويج والسويد ومالطا وذلك ضمن سقوف محددة حسب نوع الخط.

ويشمل العرض المشتركين في خطوط Orange 11 الخلوية المدفوعة مسبقاً، وخطوط Orange 20 الخلوية فما فوق من اشتراكات الفواتير الشهرية، كما يشمل المشتركين في خطوط Orange Pro 12 فما فوق، فضلاً عن مشتركي خطوط الارضي الثابت المنزلي والتجاري ألو بلا حدود.

وحول هذا العرض غير المسبوق، أكد نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي لوحدة أعمال المستهلكين في Orange الأردن، باتريس لوزيه، أن الهدف الرئيسي من تصميمه وإطلاقه هو تزويد الزبائن بأفضل المميزات على جميع خطوطهم لإثرائها، مبيناً أنه من خلال تقديم Orange الأردن لمفهوم الدقائق المرنة الجديد والفريد من نوعه، فإنها تعزز مكانة علامتها التجارية كعلامة تعتمد الابتكار في كل ما تقدمه، وتسعى لتصميم حلول تسهّل حياة مستخدمي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء المملكة.

وأشار لوزيه إلى أن Orange الأردن تتميز بتقديم أفضل أسعار المكالمات إلى جميع الوجهات الدولية الأخرى، مما يعزز بدوره القيمة التي ينطوي عليها العرض الذي يتماشى مع أهم الالتزامات التي تضعها Orange الأردن على عاتقها تجاه زبائنها والتي تندرج في إطار استراتيجيتها الخمسية Essentials 2020، والمتمحورة حول ربط الزبائن بكل ما هو ضروي بالنسبة لهم.

هذا ويتيح العرض الجديد للزبائن حرية استخدام دقائقهم وفقاً لاحتياجاتهم، كما أنه يسمح لهم بالبقاء على اتصال دائم محلياً ودولياً دون قلق بشأن أسعار المكالمات أو أية تكاليف إضافية تترتب عليها.