Orange الأردن تفتتح معرضها الذكي الخامس في ماركا

افتتحت Orange الأردن مؤخراً المعرض الذكي الخامس في ماركا الشمالية، والذي تلا افتتاحات سابقة في عمّان، وهي الشركة الوحيدة التي تملك معارض ذكية في المملكة. وحضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، جيروم هاينك ونائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي لوحدة أعمال المستهلكين، باتريس لوزيه ومدير قطاع التجزئة معن وهبة بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين في Orange الأردن والمسؤولين في الشركة.

ويتألف معرض Orange الأردن الذكي الجديد مثل المعارض الذكية السابقة التي بلغ عددها أربعة معارض والتي تم تدشينها خلال العام 2016، وبداية عام 2017، من 5 مناطق تلبّي احتياجات الزبائن اليومية في مجال الاتصالات، تشمل: منطقة البيت، منطقة التسلية، منطقة الصحة، منطقة العمل ومنطقة كل مكان. ويقدّم المعرض تجربة تسوّق فريدة من نوعها، متيحةً للزبائن فرصة التفاعل مع منتجاتها وخدماتها قبل عملية الشراء، من خلال تجربة شخصية تدمج العلاقات الإنسانية الودية بالإمكانات الرقمية المتطورة.

وفي تعليق على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، جيروم هاينك: “يمثل اليوم، مناسبةً خاصة لـOrange الأردن لأنه المعرض الذكي الخامس الذي قمنا بتدشينه خلال أقل من عام، ونحن سعداء بالسرعة التي حققناها في تدشين هذه المعارض ونطمح لأن نتوسع في إطلاق المزيد من المعارض. وتجسّد معارضنا الذكية هدف أساسي من استراتيجية Orange الأردن “Essentials 2020” وهو تقديم تجربة رقمية لا تضاهى وتحقيق تقدّم في استعراض منتجاتنا وخدماتنا في المعارض، كما أننا سنستمر في إحداث تغييرات جذرية وتطويرات في تجربة التسوّق الرقمية غير المسبوقة، حيث سيتمكن زبائننا من التفاعل مع منتجاتنا، مما سيساعدهم على فهم منتجاتنا وكيفية استخدامها لحياة يومية أسهل.”

وقال نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي لوحدة أعمال المستهلكين، باتريس لوزيه: “نحن جداً سعداء بإطلاق المعرض الذكي الخامس، كما نواصل خطتنا لتدشين معارض ذكية أخرى في المملكة، لإثراء تجربة الزبائن. ومن خلال تحديث خدماتنا وتعزيز معرفة فريق المبيعات في معارضنا، نطمح لأن نمنح زبائننا تجربة تسوّق غير مسبوقة وفريدة من نوعها أينما تواجدوا من خلال التفاعل مع منتجاتنا الرقمية وفهمها.”

وستقوم Orange الأردن بافتتاح المزيد من المعارض الذكية في كافة أنحاء المملكة بهدف تحقيق الريادة في تجربة الزبائن. وبالتماشي مع استراتيجية الشركة Essentials2020 الخمسية والتي تلتزم الشركة خلالها بتقديم تجربة زبائن لا تضاهى وتسهيل حياة مشتركيها، قامت Orange الأردن بتحسين نقاط التواصل مع الزبائن، وتجديد العلامة التجارية، وتطوير شبكة الجيل الثاني والثالث، وإطلاق شبكة الجيل الرابع والفايبر على مستوى المملكة، فضلاً عن النجاح في إطلاق مجموعة عروض Orange الجديدة خلال العام الماضي، حيث تقوم بتعزيز محفظتها المبسّطة والتي تشمل 11 خطة تتكون من المدفوع مسبقاً ولاحقاً والخيارات المتكاملة، مما يجعل هذا العرض الأفضل في الأردن.

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