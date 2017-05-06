Orange الأردن تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت الأردن

أعلنت Orange الأردن عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مايكروسوفت الأردن لتقديم الدعم للشركات الريادية الناشئة المنضمّة لبرنامجها الموجه لتسريع نمو الأعمالBIG””. وقد وقعّ الاتفاقية بالنيابة عن Orange الأردن المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والمبيعات الكلية، المهندس وليد دولات، فيما وقعّها عن شركة مايكروسوفت، مديرها العام، حسين ملحس وذلك بحضور عدد من موظفي الشركتين والرياديين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم Orange الأردن بمساندة مايكروسوفت الأردن لتقديم الدعم للرياديين وتوسيع مظلة الخدمات التي تمنحها لهم في منصةBIG من خلال تقديم باقات مختلفة من أحدث الحلول التقنية والرقمية لرفع كفاءة أداء الشركات الناشئة؛ هذا بالإضافة لتقديم جلسات تقنية، إرشادية، عملية وتدريبية لهذه الشركات من قبل فريق متخصص من مايكروسوفت الأردن. وتنطوي هذه الاتفاقية أيضاً على إقامة العديد من الفعاليات الموجهة للرياديين، والتي تشمل تنظيم المسابقات في منصةBIG لتحفيز المطوّرين على دمج أدوات مايكروسوفت مع واجهة برنامج Orange الاصطناعي (API).

وقال المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والمبيعات الكلية في Orange الأردن، المهندس وليد دولات: “نطمح من خلال الشراكة مع شركة مايكروسوفت الأردن لتقديم المزيد من المزايا سواءً للشركات الناشئة المنضمّة لبرنامج BIG أو في المملكة، وذلك تماشياً مع أهدافنا التي تتمحوّر حول دعم الرياديين وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن والارتقاء به، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تطوير مستقبل الأردن اجتماعياً واقتصادياً. ونحن نتقدم بجزيل الشكر من شركة مايكروسوفت الأردن على هذا الدعم الذي سيساعد الرياديين على صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات عملية ستعمل على تطوير وتقدّم مشاريعهم مستقبلياً.”

وقد جاءت هذه الشراكة في إطار سعي Orange الأردن لإثراء الخدمات التي يقدمها برنامجها BIG”” للرياديين المنبثق من استراتيجية Orange الأردن الخمسية“Essentials 2020”، والذي تعمل الشركة من خلاله على مساندة المشاريع الناشئة المنضمّة للبرنامج، مقدمة الدعم اللازم بكافة المحاور التي تتمثّل في التدريب، الإرشاد والدعم إلى جانب إبرازها لهذه الشركات وتقديم فرص الظهور لها دولياً لاستعراض خدماتها.

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