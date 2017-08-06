Orange الأردن تطلق خط Orange 15 الخلوي الجديد

استمرارا لإطلاقها عروضا ريادية ومبتكرة في السوق الاردني تلبي احتياجات زبائنها من خدمات الاتصالات المتكاملة، أطلقت Orange الأردن مؤخراً خط Orange 15 الخلوي الجديد والمتوفر بنظامي المدفوع مسبقا والاشتراكات الشهرية (المدفوعة لاحقا)، إذ يقدم ولأول مرة في الاردن، انترنت غير محدود و مكالمات غير محدودة على الشبكات المحلية والدولية بالإضافة الى شبكة الوطنية فلسطين والعديد من المزايا التي تشمل امكانية ترحيل حزم الانترنت، واشتراك مجاني في خدمة أنغامي بلاس، بالإضافة إلى الانضمام إلى برنامج Orange للمكافآت “تكرم” الذي يقدّم خصومات شهرية من شركاء Orange الأردن، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني tikram.orange.jo، كل ذلك مقابل 15 دينار أردني.

كما تتيح Orange الأردن فرصة الاستفادة من خصومات سنوية على الأجهزة الخلوية أو خصومات على الاشتراك الشهري من خلال الاشتراك بالخط الجديد على نظام الفواتير الشهرية وبنفس السعر، مع المزود الأقوى للانترنت السريع في الاردن.

وكانت Orange الاردن السبّاقة بإطلاق دقائق غير محدودة على الشبكات المحلية الاخرى، دقائق لا محدودة على شبكة الوطنية فلسطين، بالاضافة لمكالمات دولية غير محدودة على 40 دولة عن طريق خدمة الدقائق المرنة.

كما أطلقت Orange الأردن، حزم خاصة بمحافظتي العقبة وإربد، على غرار ما تم اطلاقه في محافظتي الكرك والزرقاء خلال الاشهر الماضية. وتشمل هذه الحزم 5 جيجابيت انترنت و500 دقيقة اضافية للاستعمال داخل هذه المحافظات. بالإضافة الى مزايا عديدة وفرصة توفير أكبر مع بطاقات نُص بنُص، بالإضافة لخدمة 4G المجانية.

تواصل Orange الأردن تجديد وتعديل الباقات والعروض التي تقدّمها، وذلك لإبقاء زبائنها على تواصل دائم مع كل ما يهمهم، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتها الخمسية “Essentials 2020”والتي تضع الزبائن في صميمها عبر التوجه نحوهم بما يلبي احتياجات كل منهم على حدة ويفتح أمامهم إمكانات العصر الرقمي الجديد ليس فقط بخيارات الاتصال الأكثر تنوعاً وغنى وقابلية للتعديل والتكييف، بل وفي كافة عناصر التجربة معها، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز مكانة Orange الأردن كخيار مفضل.