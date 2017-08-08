Orange الأردن تطلق أفضل الحزم للمكالمات الدولية

أطلقت Orange الأردن مؤخراً أفضل حزم المكالمات الدولية، وذلك سعياً منها لإبقاء زبائنها على تواصل دائم مع عائلاتهم وأعمالهم، سواء في المملكة أو في الوجهات الدولية الأخرى، حيث تمنح هذه الحزم دقائق دولية، دقائق على شبكة Orange الأردن بالإضافة إلى حزمة إنترنت بسعة 1 جيجابايت.

ويمكن لأصحاب خط Orange الأساسي، خطوط Orange 2، 5، 6، 7، 9، 11، 15 وخطوط حماة الوطن الاشتراك بهذه الحزم من خلال الضغط على *620#، الحزم متوفرة للوجهات الدولية التالية: الهند، بنغلادش، الصين، سريلانكا، ميانمار، نيبال، الفلبين، كمبوديا، واليمن. اضافة للدقائق الدولية والمحلية المتوفرة في الحزم، يمكن أيضاً الاستمتاع بخدمة 4G مقابل 5 دنانير فقط، صالحة لمدة 30 يوماً. هذا وتوفر Orange الأردن للمشتركين فرصة تخصيص خطوطهم لتتناسب مع وجهة معينة من خلال الضغط على *621#.

ويأتي هذا العرض استكمالاً للنجاح الذي حققه عرض الدقائق المرنة غير المحدودة، الذي أطلقته Orange الأردن لمشتركي الخط الخلوي مع وجهات دولية تصل الى 40 وجهة، بالإضافة لتقديمها عروضاً وحزمات جديدة بفوائد ومزايا غير مسبوقة على مستوى المملكة وبأسعار مميّزة، صمّمت بناءً على استطلاعات وآراء الزبائن، مما يعكس التزام Orange الأردن الدائم بالاستماع لزبائنها وفهم كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتها الخمسية “Essentials 2020” التي تهدف إلى ربط الناس على اختلاف شرائحهم وفئاتهم مع كل ما هو ضروري بالنسبة إليهم.

https://www.orange.jo/ar