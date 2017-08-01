Orange الأردن تستهدف أهالي قضاء أم الجمال باليوم الطبي المجاني بالتعاون مع حملة البر والإحسان

استهدفت Orange الأردن باليوم الطبي المجاني الذي نفذته مع حملة البر والإحسان التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية أهالي قضاء أم الجمال بمحافظة المفرق، وذلك بمشاركة من نادي متطوعي Orange للمسؤولية الاجتماعية “نما”، ومجموعة من الأطباء والممرضين والصيادلة الذين بلغ عددهم 24 في 11 تخصصاً طبياً شملت الباطنية والقلب، السكري، النسائية، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، الجلدية، الصدرية، العظام، والروماتيزم /المفاصل.

واستفاد ما يزيد عن 650 مريضاً من فعاليات اليوم الطبي الذي جرى في مدرسة روضة بسمة الأساسية المختلطة، حيث تم صرف الأدوية المجانية للمرضى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم بالإضافة لتحديد 22 حالة من المرضى بحاجة لمزيد من المعالجة الطبية والتدخلات الجراحية الصغرى والكبرى، التي ستعمل حملة البر والإحسان على متابعتها.

وتأتي رعاية Orange الأردن ومشاركتها في اليوم الطبي في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الصندوق، والتزاماً منها بتأدية واجباتها الإنسانية تجاه المجتمعات المحلية التي تعمل بها، والمنبثقة من استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، المستلهمة من أهم أهداف استراتيجيتها الخمسية Essentials 2020 التي تضع خدمة المجتمع بمختلف قطاعاته وشرائح أبنائه في صميم عملها.

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