Orange الأردن تستمر بدعم حملات المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المحلي

قامت Orange الأردن خلال شهر رمضان المبارك بسلسلة من المبادرات الخيرية حيث دعمت حملة الزكاة التي أطلقتها مؤسسة الحسين للسرطان من خلال استقبال المكالمات الواردة للمؤسسة خلال شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، وهذا وقد تبرعت Orange الأردن بثلاث لوحات إعلانية للمؤسسة لعرض إعلان حملة الزكاة خلال الشهر الفضيل.

وجاء هذا الدعم ضمن سلسلة من المبادرات التي قدمتها Orange الأردن خلال الشهر الفضيل والتي كان من أبرزها دعم الأنشطة التي قامت بها تكية أم علي، والتي تضمنت توزيع الطرود الرمضانية على الأسر العفيفة وسكب وجبات الإفطار للزائرين في مقر التكية، ورعاية خيم الإفطار الرمضانية التي نظمتها جمعية “إبداع” الخيرية يومياً للأيتام في مختلف محافظات المملكة والتي تشمل عمّان، الزرقاء، الرصيفة، المفرق واربد وغيرها من المبادرات.

هذا وتواصل Orange الأردن تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأقل حظاً، سواءً منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي من خلال خطتها للمسؤولية المجتمعية التي كانت قد انطلقت بالتزامن مع خطة الشركة الاستراتيجية الخمسية Essentials 2020 للأعوام الخمسة ما بين 2015 و2020 والتي تقوم على خمسة محاور تصب جميعها في خدمة هدف عام رئيسي يتمحور حول تقديم تجربة زبائن لا تضاهى إلى جانب خدمة المجتمع بما يضمن إحداث الفوارق الإيجابية فيه.

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