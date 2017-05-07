Orange الأردن تستقبل موظفيها المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن

استقبلت Orange الأردن مؤخراً مجموعة موظفيها المعتمرين العائدين من الأراضي المقدسة بعد إنهائهم لمناسك العمرة لهذا العام. وكانت الشركة قد سيّرت الأسبوع الماضي الرحلة المجانية التي تعد رحلة العمرة السنوية السابعة عشرة التي تنظمها لموظفيها، وعلى متنها نحو 50 موظفاً من مختلف وحدات الأعمال والدوائر لديها، واللذين كان في وداعهم نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمالية رسلان ديرانية والمدير التنفيذي للموارد البشرية إدوارد زريق.

ويأتي تنظيم رحلة العمرة السنوية حرصاً من Orange الأردن على توفير المزيد من الامتيازات لموظفيها، وتقديراً لهم على أدائهم وجهودهم المتواصلة لتمكينهم من تقديم أفضل الخدمات لقاعدة زبائنها في أنحاء المملكة ومن تعزيز موقعها الريادي، وبدورهم عبّر المشاركون في رحلة العمرة عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من الشركة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمالية رسلان ديرانية: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل موظفينا من رحلة العمرة التي باتت تقليداً سنوياً تقوم به Orange استجابة لرغبات موظفينا وتلبية لتطلعاتهم، للسنة السابعة عشر على التوالي. ونحرص في Orangeالأردن على توفير بيئة عمل نموذجية نهتم من خلالها بالزبائن والتوجه نحوهم بما يهمهم بما يشمل موظفينا، الأمر المنبثق من أحد أهم محاور استراتيجيتنا الخمسية Essentials2020”.

وأضاف المدير التنفيذي للموارد البشرية إدوراد زريق: “تعتبر منح العمرة من المزايا التي تقدمها Orange الأردن لموظفيها، بالإضافة إلى مزايا أخرى تشمل نظام حوافز وتعويضات مادية مجزية كالتأمين الصحي، الصندوق الإجتماعي، المنح الدراسية لأبناء الموظفين وكذلك دعم القروض السكنية للموظفين.

ويذكر بأن Orange الأردن كانت قد حصلت على شهادة الـــ Top Employer لسنة 2016 و2017 من قبل معهد الـTop Employerالعالمي، هو الأفضل من المعاهد المعتمدة عالمياً والتي تتخصص في إبراز وتقدير تميّز أصحاب العمل من حيث جهودهم في إيجاد بيئة عمل وظروف مميزة لموظفيهم.

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