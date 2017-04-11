Orange الأردن ترعى يوم التكنولوجيا العلمي في جامعة الإسراء

رعت Orange الأردن مؤخراً يوم التكنولوجيا العلمي في جامعة الإسراء والذي نظمته كلية تكنولوجيا المعلومات تحت شعار “”نحو تكنولوجيا رائدة لخدمة سوق العمل”.

وجاءت رعاية Orange الأردن لهذا الحدث في إطار سعيها الدائم لدعم القطاعات الطلابية بالتركيز على طلبة تكنولوجيا المعلومات، الأمر المتضمن مساندة المؤسسات الأكاديمية ودعم رسالتها وإنجاح الفعاليات التي تقيمها لطلبتها خاصة العلمية منها على طريق المساهمة الفاعلة في تلبية متطلبات التعليم الجامعي والارتقاء بمخرجاته لرفد المملكة بالمزيد من الكفاءات الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد والمحركة له.

وتتماشى هذه الرعاية مع خطة Orange الأردن للمسؤولية المؤسسية المجتمعية والمنبثقة من استراتيجيتها الخمسية المجدّدة “Essentials 2020”، والتي تضع خدمة المجتمع على اختلاف قطاعاته، التي يقف التعليم في مقدمتها، في صميم أهدافها وأولوياتها وتركيزها في ظل التزامها الراسخ بربط الناس وبما لا يقتصر على الزبائن بكل ما يهمهم، بالاعتماد على مفهوم “الاستماع والاستجابة” الذي يجسد نهجها في تقديم خدماتها ومنتجاتها للمجتمعات التي تعمل بها.

وإلى جانب رعايتها للحدث، أقامت Orange الأردن على هامش يوم التكنولوجيا العلمي جناحاً خاصاً بها؛ عرّفت زواره على أهم خدماتها ومنتجاتها وحلولها في عالم الاتصالات.

واختتمت Orange الأردن رعايتها للحدث، الذي اشتمل على العديد من الفعاليات التي ضمت المحاضرات العلمية، والمسابقات المتنوعة، ومعرض مشاريع التخرج، ومعرض للكتب، بإهداء الطلبة المميزين والمتفوقين عدداً من الجوائز.

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