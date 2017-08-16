Orange الأردن ترعى منتدى “ابتكارثون”

رعت Orange الأردن مؤخرا ًمنتدى سباق المعرفة والابتكار “ابتكارثون” الذي نظمه مركز الأميرة بسمة للشباب، التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة “اليونيسف” وبدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الشباب العالمي، بمشاركة 60 شاباً وشابة من الرياديين الموهوبين في مختلف مناطق المملكة.

وهدف المنتدى بشكل رئيسي إلى رفد المشاركين بالمهارات الشخصية والتقنية اللازمة لتحويل أفكارهم الإبداعية والتقنية إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، تسهم في إيجاد حلول للعديد من القضايا الاجتماعية ومنح الفرص المناسبة للتعامل مع الشبكات الحديثة والتعلم من خبرات زملائهم والخبراء وتمكينهم من الوصول إلى عالم الريادة والأعمال.

وناقش المنتدى خلال أول يومين من انعقاده مواضيع عديدة تتعلق بالريادة والابتكار، كما تضمّن جلسات حوارية بين المشاركين، وفي اليوم الثالث قامت لجنة التحكيم باختيار ثلاثة مشاريع ريادية لتفوز بثلاثة جوائز، حيث فاز في الجائزة الأولى مشروع “كل شي ليس” الذي يهدف للمحافظة على المياه من التسرب، وبلغت قيمة الجائزة 10,000 دينار، أما الجائزة الثانية، ففاز بها مشروع “EduGate” للكتب الحوسبية وبلغت قيمتها 7,000 دينار، كما فاز بالجائزة الثالثة والتي بلغت قيمتها 5,000 دينار، مشروع T.P.JO”” للتعريف بالمواقع السياحية.

وفي تعليق لها على هذه المناسبة، قالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والريادة لدى Orange الأردن، رنا دبابنة: “نحرص في Orange الأردن على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي من شأنها تعزيز الجانب الإبداعي عند الشباب بشكل عام والرياديين بشكل خاص، لأننا نؤمن بأنهم رواد المستقبل الذين سيساهمون بازدهار النمو الاقتصادي واستمراريته. ونثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) بالتعاون مع اليونيسف لإنجاح المنتدى الذي يهدف إلى دعم الريادة والإبداع في الأردن” .

وتأتي رعاية المنتدى بالتماشي مع خطة Orange الأردن الاستراتيجية “Essentials 2020” وخطتها للمسؤولية الاجتماعية والتي تهدف للاستفادة من مواهب أفراد المجتمع المحلي والاستثمار بها، وبالأخص الرياديين الذين تحرص على دعمهم من خلال توفيرها للبرامج التدريبية والدعم المادي والخبرات المهنية التي تساعد في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.