Orange الأردن ترعى مشاركة الشركات المنضّمة للموسم الثالث من برنامج BIG في المؤتمر العالمي المتخصص في الريادة والتكنولوجيا “Viva Technology”

كجزء من التزامها بتسريع نمو أعمال الرياديين ومنحهم فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية، رعت Orange الأردن خمس شركات ناشئة منضّمة لبرنامج BIGللمشاركة في المؤتمر العالمي المتخصص في الريادة والتكنولوجيا “Viva Technology” والذي قد عقد على مدى ثلاثة أيام في باريس خلال الفترة ما بين 15 إلى 17 حزيران من العام الحالي 2017. هذا وقدمت Orange الأردن دعمها للشركات الناشئة التي شملت: أرابوت، هايفنامكس، أمهات 360، ستات بيوت وعون. وكان المؤتمر قد جمع عشرات الآلآف من الرياديين والمدراء التنفيذيين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وصناع القرار بالإضافة لشركات تسريع نمو المشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.

ومن خلال دعمها لمشاركة الشركات الناشئة، وفرّت Orange الأردن الفرصة للرياديين لاستعراض خدماتهم وحلولهم الابتكارية أمام حضور واسع من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين في أهم الشركات العالمية وذلك ضمن جناح خاص لمجموعة Orange العالمية، كما مكنتهم من حضور جلسات ونشاطات المؤتمر التي طرحت وناقشت أحدث الأساليب والتوجهات العالمية لدعم وتطوير قطاع الشركات الناشئة، بالإضافة الى الكشف عن اخر الابتكارات والابداعات في مجال التكنولوجيا.

وعلى هامش المؤتمر، اجتمعت الشركات الناشئة الخمس مع ممثلين من مجموعة Orange العالمية و Orange Fab حيث ناقشوا سبل التعاون المشترك في ما بينهم وامكانية تقديم Orange المساعدة لهم بالتشبيك والوصول لمستثمرين وأسواق في فرنسا.

ويذكر بأن برنامج BIG”” الذي كانت قد أطلقته Orange الأردن في أواخر 2015 والموجه لدعم الرياديين هو جزء من برنامج “Orange Fab” العالمي التابع لمجموعة Orange العالمية والذي يهدف لتسريع نمو الشركات الناشئة عالمياً. وقد انطلق البرنامج من سان فرانسيسكو وانتشر ليصل لفرنسا، بولندا، جنوب شرق آسيا، ساحل العاج والشرق الأوسط. ويقوم برنامج Orange Fab بدعم الشركات الناشئة التي قد طورت فعلياً منتجاتها وخدماتها، ويقدّم لهم فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية.

ويعقد المؤتمر العالمي المتخصص في الريادة والتكنولوجيا “Viva Technology” في كل عام في مدينة باريس ويشهد تواجد حوالي 3000 من الخبراء ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين للشركات العالمية وأصحاب رؤوس الأعمال والمستثمرين. ويشكّل منصة تتيح لكل هؤلاء عمل حوارات تتمحور حول تأثير التكنولوجيا على الشركات والمجتمع، وبالتالي يشكل المؤتمر فرصة كبيرة للشركات للاستفادة من الخبرات والتشبيك مع شركات كبرى عالمياً والاطلاع على أحدث التطورات الحاصلة في عالم ريادة الأعمال والتكنولوجيا.