Orange الأردن ترعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحفي

رعت Orange الأردن مؤخراً حفل تكريم الفائزين بجائزة الحسين للإبداع الصحفي وتكريم نقباء الصحفيين السابقين ومجموعة من الزملاء الذين أمضوا 25 سنة في العمل الصحفي والذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي ونظمته نقابة الصحفيين الأردنيين.

وحضر الحفل وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، وعدد من المسؤولين ومجلس النقابة وجمع من المدعوين وأعضاء النقابة. وألقى نقيب الصحافيين راكان السعايدة كلمة افتتاحية، كما تم توزيع الجوائز على الصحافيين حيث تسلّم الصحافييون المكرمون جوائز الحسين للإبداع الصحفي عن فئات مختلفة.

وكرّمت النقابة النقباء السابقين ومجموعة من الصحافيين الذين أمضوا 25 سنة في سجل الممارسين، كما تم تكريم رعاة الحفل. وقد استلم درع التكريم بالنيابة عن Orange الأردن مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية رنا دبابنه.

وبيّنت دبابنه أن رعاية Orange الأردن لهذا الحدث المهم جاءت انطلاقاً من التقدير العميق الذي تكنه Orange الأردن للصحافيين الذين هم سلطة رابعه وإيماناً منها بدوره الصحافة والإعلام الجوهري والداعم لمختلف القطاعات، وخصوصاً قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا فضلاً عن كونها جاءت حرصاً منها على المساهمة في دعم مختلف النشاطات والفعاليات المحلية الرسمية، وذلك بالتماشي مع استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية المستلهمة بدورها من استراتيجيتها الخمسية “Essentials 2020″، التي تضع خدمة المجتمع في قلبها كهدف أساسي لها.

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