Orange الأردن ترعى أول مهرجان أوبرالي في العالم العربي

رعت Orange الأردن أول مهرجان أوبرالي في الأردن والعالم العربي والذي أقيم برعاية سمو الأميرة منى الحسين وبمبادرة من السوبرانو الأردنية زينة برهوم.

وانطلقت الدورة الأولى من مهرجان عمّان الأوبرالي والتي كانت بإنتاج كامل لأوبرا “لاترافياتا” للمؤلف الموسيقي الإيطالي “فيردي” يومي 19 و22 تموز، والذي أقيم على مسرح المدرج الروماني بالعاصمة عمّان، وتضمن أكثر من 150 موسيقياً وراقصاً دوليين من أكثر من 10 دول، واستقطب اعداد كبيرة من متذوقي الفن العالمي والداعمين للمواهب الأردنية حيث أبدعت زينة برهوم في هذا العرض التاريخي بدورها الرئيسي “فايوليتا”.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـOrange الأردن جيروم هاينك: “فخورون وسعداء جداً برعاية أول مهرجان أوبرالي في العالم العربي الذي انطلق تحت الرعاية الملكية لصاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين، كما نود أن نثني على الجهود التي قامت بها الشابة السوبرانية المتألقة زينة برهوم وعلى أدائها الرائع خلال الحفل بمشاركة فنانين موهوبين من حول العالم، ونشكر جهود جميع الأطراف الداعمة في إحياء هذا الحدث التاريخي.”

وأضاف هاينك: “ونطمح دوماً في Orange الأردن بأن نكون جزءاً من المشهد الثقافي والفنّي المحلي من خلال دعم المواهب الشابة في مجالات الموسيقى والفنون بشكل عام، وذلك تعزيزاً للمشهد الثقافي والفني في المملكة والمساهمة في تشجيع السياحة في المملكة.”

وجاءت رعاية Orange الأردن لهذا الحفل تماشياً مع استراتيجيتها للعمل المؤسسي المجتمعي التي كانت قد انطلقت بالتزامن مع خطتها الاستراتيجية الخمسيةEssentials 2020 والتي تقوم على خمسة محاور تصب جميعها في خدمة هدف عام رئيسي يتمحور حول تقديم تجربة زبائن لا تضاهى إلى جانب خدمة المجتمع بما يضمن إحداث الفوارق الإيجابية فيه.

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