Orange الأردن تدعم عدّة مبادرات خيرية خلال شهر رمضان المبارك

إنطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية في خدمة المجتمع المحلي بمختلف شرائحه، تواصل Orange الأردن خلال شهر رمضان المبارك تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأقل حظاً خلال شهر رمضان المبارك، سواءً منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

ومن أبرز المبادرات التي تقوم بها Orange الأردن في شهر رمضان المبارك من كل عام ، الأنشطة التي تقوم بها بالشراكة مع تكية أم علي، والتي تتضمن توزيع الطرود الرمضانية على الأسر العفيفة، وسكب وجبات الإفطار للزائرين في مقر التكية، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي جيروم هاينك، وعدد من المدراء التنفيذيين، بالإضافة الى متطوعي نادي Orange الأردن للمسؤولية الاجتماعية “نما”. كما تقوم Orange الأردن برعاية خيم الإفطار الرمضانية ومن ضمنها تلك التي تنظمها جمعية “إبداع” الخيرية يومياً للأيتام من مختلف محافظات المملكة والتي تشمل عمان، الزرقاء، الرصيفة، المفرق وإربد.

وتقوم Orange الأردن بدعم الحملة الرمضانية التي تنفذها جمعية “مجدّدون” الخيرية التنموية. والتي تشمل العديد من الأنشطة الخيرية التي تتضمن إقامة خيم إفطار رمضانية يومية للأيتام، المسنّين، وذوي الاحتياجات الخاصة في عمان، الزرقاء، اربد والعقبة ، وتوزيع طرود خيرية وطرود اللحوم على الأسر المحتاجة، فضلاً عن توزيع وجبات إفطار خفيفة للسائقين عند الإشارات المرورية، قرب حلول موعد الإفطار.

كما قامت Orange الأردن مؤخراً بدعم مبادرة “رقم الخير” التي أطلقتها مؤسسة الحسين للسرطان، حيث تقوم باستقبال المكالمات ضمن حملة الزكاة “زكاتكم حياتي” التي تطلقها المؤسسة سنوياً خلال شهر رمضان المبارك لصالح مرضى السرطان الأقل حظاً الذين يتلقون علاجهم في مركز الحسين للسرطان، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءاً، وخلال عيد الفطر السعيد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءاً. . و كما تبرعتOrange الأردن بثلاث لوحات اعلانية للمؤسسة لعرض إعلان حملة الزكاة بهدف استقطاب أكبر عدد من المتبرعين.

وعلى صعيد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه موظفيها ، تقوم Orange الأردن وبالشراكة مع موقع “أمهات 360″، السيدة دينا عبد المجيد، بتقديم النصائح الطبية والارشادية للأمهات والأطفال التي يمكن اتباعها خلال شهر رمضان الفضيل لموظفات Orange الأردن.

هذا وتتيح Orange الأردن لزبائنها فرصة المشاركة بتقديم الخير والعطاء وذلك عن طريق التبرع بنقاطهم المكتسبة عبر برنامج “تكرم” لجمعيات خيرية محددّة هي: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية – جهد، و تكية أم علي. كما وأطلقت Orange الأردن حملة خيرية بالشراكة مع شركة هواوي الأردن، وذلك بالتبرع بدينار واحد من قيمة كل بيع لجهاز هواوي خلال الشهر الفضيل، يذهب ريعها لتكية أم علي.

ويذكر بأن هذه المبادرات تشكّل جزءاً من استراتيجية Orange الأردن للعمل المؤسسي المجتمعي والتي كانت قد انطلقت بالتزامن مع خطة الشركة الاستراتيجية الخمسية Essentials 2020 للأعوام الخمسة ما بين 2015 و2020 والتي تقوم على خمسة محاور تصب جميعها في خدمة هدف عام رئيسي يتمحور حول تقديم تجربة زبائن لا تضاهى إلى جانب خدمة المجتمع بما يضمن إحداث الفوارق الإيجابية فيه.