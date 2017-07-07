Orange الأردن تحدّث “خط الزوّار”

انطلاقاً من حرصها الدائم على تنمية القطاع السياحي في المملكة، حدّثت Orange الأردن “خط الزوّار” الذي كانت قد أطلقته خلال العام الماضي بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، والذي يقدم للزوّار باقات من الخدمات الخلوية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المزايا الإضافية لإبقائهم على تواصل دائم وبكل سهولة أثناء زيارتهم للمملكة.

هذا ويقدم “خط الزوّار” خيارات متنوعة من العروض تشمل عرض إنترنت 4G مدفوع مسبقاً للزوّار والذي يتضمن 100 جيجا إنترنت 4G، صالحة لمدة ثلاثة أشهر مع جهاز MiFi مقابل 75 دينار شامل الضريبة. وبإمكان المشتركين اختيار حزمة الإنترنت باستثناء جهاز الـ MiFi مقابل 35.5 دينار شامل الضريبة. كما يوفر العرض خيارات أخرى مثل “عبوة خط الزوّار الخلوي” الذي يشمل خط خلوي مشحون مخصّص للزوّار (11 Orange) بالإضافة لجهاز Huawei Y3II 4G بشريحتين مع مجموعة من الإكسسوارات )شاحن متنقل، عصا سيلفي وسماعة بلوتوث (ضمن عبوة واحدة مقابل 85 دينار شامل الضريبة. هذا ويشمل خط الزوار المدفوع مسبقا Orange 11 عدّة مزايا مثل: مكالمات مرنة وغير محدودة محلياً ودولياً، مكالمات غير محدودة على شبكة الوطنية فلسطين، سعر دقيقة مخفض على مجموعة من الوجهات الدولية, حزمة إنترنت أساسية 8 جيجابايت، تصفّح فيسبوك 6 جيجابايت، حزمة محافظات للاستخدام خارج عمان، مكافآت شهرية تصل إلى 2 جيجابايت، إنترنت لا محدود بعد انتهاء حزمة الإنترنت الأساسية، ترحيل حزمة الإنترنت الأساسية، رسائل محلية غير محدودة، اشتراك مجاني في أنغامي بلاس، وخصومات مميزة مع برنامج تكرم للمكافآت .

كما تقدم Orange الأردن لخط الزوّار الخلوي خدمة الاحتفاظ بالرقم, التي تمكن الزوّار من الاحتفاظ بأرقامهم (خطهم) عند السفر خارج المملكة واستخدام نفس الرقم عند عودتهم إليها ثانيةً، مقابل 6 دنانير لمدة ستة أشهر أو 12 دينار لمدة 12 شهراً. ومن الممكن تفعيل الخدمة من خلال الضغط على #977*.

وقد صمّمت Orange الأردن عروض “خط الزوّار” لهدفين أساسيين يتمثلان في تلبية احتياجات زوّار المملكة الدائمين ممن واجهتهم بعض الصعوبات المتعلقة في الحفاظ على نفس خط الخلوي في كل زيارة، وتجسيداً لالتزامها المباشر بتحفيز وتعزيز السياحة واستقطاب السياح للمملكة.

ويأتي تحديث عروض “خط الزوّار” في إطار مساعي وجهود Orange الأردن المتواصلة في تقديم تجربة زبائن لا تضاهى وتسهيل حياة مشتركيها من خلال ربطهم بكل ما يهمهم وما هو ضروري بالنسبة لهم، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتها الخمسية “Essentials 2020”.