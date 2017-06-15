Orange الأردن تحتفل بالشهر الفضيل مع زبائنها من القطاع المؤسسي والشركات

أقامت Orange الأردن موائد إفطار على شرف زبائنها من القطاع المؤسسي وقطاع الأعمال بحضور المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات، السيد سامي سميرات وبصحبة عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر والأقسام المختلفة في Orange الأردن. وأقيمت تلك الموائد الرمضانية في عدّة أماكن شملت الفنادق والمطاعم.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات، سامي سميرات : “سعداء بالاحتفال بشهر رمضان الفضيل مع زبائننا الأعزاء والمرموقين من القطاع المؤسسي والأعمال، ونعتز بالعلاقة الطيّبة وطويلة الأمد التي تجمعنا بهم، وستواصل Orange الأردن سعيها لإسعاد زبائنها من القطاع المؤسسي عن طريق تقديم الحلول الأمثل للارتقاء بأعمالهم”.

ويذكر بأن Orange الأردن تمتلك ما يقارب 5 ملايين مشترك، جزء مهم و كبير منهم من القطاع المؤسسي، حيث تقدّم لهم خدمات اتصالات متفوقة ومتكاملة وحلول أعمال متكاملة فضلاً عن باقة واسعة ومتنوعة من خدمات الخط الثابت والخلوي وخدمات الإنترنت. وتركّز Orangeالأردن في عملها على تقديم تجربة ربط واتصال لا تضاهى لجميع زبائنها للارتقاء بأعمالهم.