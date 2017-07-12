Orange الأردن تجدّد اتفاقيتها مع تكية أم علي

جدّدت Orange الأردن مؤخراً شراكتها طويلة الأمد التي تجمعها مع تكية أم علي. ووقّع اتفاقية التجديد بالنيابة عن Orange الأردن رئيسها التنفيذي جيروم هاينك، ومدير عام تكية أم علي، سامر بلقر.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستواصل Orange الأردن رعاية برامج الدعم الغذائي المستدام لتكية أم علي بالإضافة إلى دعم نشاطاتها السنوية وحملاتها الموسمية المتنوّعة، كما ستقوم Orange الأردن بكفالة عدد من العائلات المحتاجة والعفيفة في مختلف محافظات المملكة من خلال توفير و توزيع الطرود الغذائية عليها على مدار العام. هذا بالإضافة لرعاية مجموعة من برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك. وإلى جانب ذلك ستواصل Orange الأردن اشراك موظفيها من نادي متطوعي Orange للمسؤولية المجتمعية “نما” في نشاطات تكية أم علي التطوعية مثل تعبئة وتوزيع الطرود الغذائية على مدار العام، وسكب وجبات الافطار الساخنة ضمن موائد الرحمن في مقر تكية أم علي خلال الشهر الفضيل. وسيشارك متطوعو Orange الأردن هذه السنة ببرامج تكية أم علي التطوعية الجديدة ، منها قراءة القصص القصيرة للأطفال وزراعة الأشجار في الضواحي والأحياء الأقل حظاً.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن جيروم هاينك: “نواصل شراكتنا طويلة الأمد التي تجمعنا مع تكية أم علي، لإيماننا العميق بمدى أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة المرموقة في مساعدة الفئات الأقل حظاً في المجتمع ومحاربة الجوع والفقر، مما يتماشى مع أهدافنا التي تقوم على إحداث فوارق إيجابية في المجتمع المحلّي، وذلك في إطار استراتيجيتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية”.

ومن جانبه شكر سامر بلقر مدير عام تكية أم علي Orange الأردن على استمرار دعمهم لبرامج تكية أم علي خلال الأعوام السابقة قائلاً: ” نقدر استمرار دعم Orange الأردن لبرامجنا خلال الأعوام السابقة والذي يدل على إيمانهم المطلق برؤية تكية أم علي المتمثلة بالوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع من خلال برامج دعم غدائي صحية ومستدامة، ونقوم في تكية أم علي حالياً بتوفير الطرود الغذائية الشهرية إلى 25,000 أسرة محتاجة في كافة محافظات المملكة ونعمل على توسيع عملياتنا لنتمكن من توفير الدعم الغذائي المستدام إلى 30,000 أسرة تقع تحت خط الفقر الغذائي قبل نهاية عام 2017.”

بالتماشي مع دور Orange الأردن كشركة عالمية بروح محلية، فإنها تلتزم بالاستمرار في تطبيق استراتيجيتها للعمل المؤسسي المجتمعي، المستلهمة من واحدة من الأهداف الرئيسية لخطتها الاستراتيجية الخمسية “Essentials 2020”، كما تحرص الشركة على أن يكون لها دوراً فعّالاً في دعم كافة القطاعات والأطياف والقضايا والتحديات المجتمعية من أجل تشكيل فوارق حقيقية مستدامة وفتح أبواب جديدة أمام جميع أفراد المجتمع.