Orange الأردن تجدد شراكتها كمزوّد الاتصالات الحصري للأردنية للطيران

جددت Orange الأردن مؤخراً اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمستدامة مع الأردنية للطيران، كمزوّد حصري لخدمات الاتصالات المتكاملة والتي تشمل خدمات الخلوي، والثابت والإنترنت وخدمات الفايبر للأعمال (FTTB). وقع الاتفاقية عن Orange الأردن، المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات، المهندس سامي سميرات، فيما وقعها عن الشركة الأردنية للطيران المدير العام، الكابتن محمد خشمان.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات، المهندس سامي سميرات: “نفخر دائما بشراكتنا المستدامة مع الأردنية للطيران كأحد أبرز الزبائن المرموقين من قطاع الأعمال. وبما أن Orange الأردن تعتبر المزوّد الرائد في تقديم خدمات وحلول الاتصالات للقطاع المؤسسي، فإننا على ثقة بأننا سنستمر بتلبية احتياجات الأردنية للطيران في هذا المجال، واستلهاماً من استراتيجيتنا “Essentials 2020”، فإننا في Orange الأردن ملتزمون بالاستمرار بدعم زبائننا من قطاع الأعمال ومساندتهم في عملية التحول الرقمي لديهم، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث التقنيات وأكثرها تطوراً للارتقاء بأعمالهم اليومية”.

ومن جانبه، قال الكابتين محمد خشمان: “نحن فخورون بتجديد الشراكة مع Orange الأردن وعلى ثقة دائما بأن حلول الاتصالات المتطورة والمقدمة من Orange الأردن تلبي متطلباتنا واحتياجاتنا المتنامية بشكل كامل، خصوصاً في هذا العصر الرقمي الذي يتطلب سرعة في الأداء “.

في سياق اهتمامها الراسخ بتقديم تجربة زبائن لا تضاهى، تلتزم Orange الأردن بالاهتمام بقائمة زبائنها المتنامية من القطاع المؤسسي والأعمال، والتي تشمل المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، فضلاً عن الشركات بمختلف أحجامها: الكبيرة، المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال تبسيط باقتها الواسعة من الحلول والخدمات المقدمة لهذا القطاع والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجاته، على تنوعها، والتي تشتمل خدمات الاتصال، الربط، الحوسبة السحابية وتخطيط الموارد المؤسسية، بالإضافة لخدمات الأمن والحماية.