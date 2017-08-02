Orange الأردن تتعاون مع الإسعاف الجوي الأردني بنقل حالة طبية حرجة

قامت Orange الأردن بالتعاون مع الإسعاف الجوي الأردني JAAC بنقل حالة طبية حرجة كانت تعاني من كسر في العمود الفقري من مستشفى الملكة رانيا العبدالله في البتراء إلى مدينة الحسين الطبية تلبية للواجب الإنساني وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي في الأردن.

ويأتي الدعم الذي تقدمه Orange الأردن لمركز الإسعاف الجوي الأردني JAACفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، حيث أن Orange الأردن الراعي ومزود الاتصالات الحصري للمركز لمدة عامين.

وتقدم Orange الأردن للمركز للسنة الثانية على التوالي باقة من خدمات الاتصالات المتنوعة التي تشمل خدمات الرسائل النصية القصيرة للتوعية عن الخدمة التي يقدمها المركز، والإنترنت اللاسلكي على الطائرات، واستضافة موقع المركز، فضلاً عن رعاية مختلف أنشطة المركز ودعمها ومن ضمنها توفير الخدمات المتخصصة في عمليات إنقاذ حياة المرضى والمصابين، حيث قامت Orange الأردن بنقل أكثر من حالة حرجة خلال العام الماضي وبداية العام الحالي سعياً منها للمساهمة في الارتقاء بمستوى قطاع الرعاية الصحية في المملكة .

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات لدى Orange الأردن، المهندس سامي سميرات: “فخورون في Orange الأردن برعاية ودعم الجهود النبيلة لمركز الإسعاف الجوي الأردني، حيث إننا ملتزمون بمساندة الزبائن من قطاع الشركات ومساندة الشركاء في تنمية أعمالهم، وذلك من خلال تزويدهم بباقة واسعة من خدمات الاتصالات، التي تسهم بفعالية وعلى نحو محوري في رفع مستوى خدمات الطوارئ الطبية في المملكة، وفي مساندتهم لإنقاذ حياة الأرواح، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتنا الخمسية Essentials 2020 والتي تضع خدمة الزبائن والمجتمع في صلب اهتمامنا”.

وبيّن المدير التنفيذي لمركز الإسعاف الجوي، المقدم الركن الطيار رامي هاني العموش أن مركز الإسعاف الجوي الأردني كان قد تأسس بتوجيهات ملكية سامية في العام 2014، وأطلق عملياته التشغيلية في أواخر العام 2015، ليعمل كمؤسسة حكومية مستقلة، وأن مركز الإسعاف الجوي الأردني يهدف لتقديم عمليات الإنقاذ المتخصصة، ونقل المرضى جواً بواسطة طائرات عمودية مجهزة ومتخصصة بعمليات الإسعاف الجوي، مع التركيز بشكل خاص على خدمة المرضى في المناطق النائية وتعزيز فرص وصولهم للمستشفيات والمراكز الصحية.

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