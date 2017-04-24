Orangeالأردن تفوز بجائزتين في مؤتمر إدارة تجربة الزبائن في قطاع الاتصالات CEM السادس

للسنة الثالثة على التوالي، فازت Orange الأردن بجائزتين من جوائز مؤتمر إدارة تجربة الزبائن في قطاع الاتصالات للشرق الأوسط السادس، وذلك ضمن احتفالية أقيمت في دبي. وقد حصل الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، جيروم هاينك، على جائزة أفضل قيادي في إدارة تجربة الزبائن في مجال الاتصالات للعام الحالي، كما حصلت الشركة على جائزة أفضل تجربة شبكة اتصالات.

وكان المؤتمر الذي عقد تحت شعار “المرحلة القادمة لتحسين تجربة الزبائن في ظل التحول الرقمي” قد استضاف ما يزيد عن 100 شخصية من الخبراء والرؤساء التنفيذيين لمختلف شركات الاتصالات في المنطقة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، جيروم هاينك: “نحن فخورون بالحصول على هذه الجوائز للسنة الثالثة على التوالي ضمن الحدث الرائد في مجال تجربة الزبائن في المنطقة متفوقين بذلك على منافسيها على المستوى الإقليمي، ونلتزم فيOrange الأردن بتقديم أفضل تجربة لجميع زبائننا من مختلف القطاعات، وعلى تعدد شرائحهم من خلال جميع نقاط الاتصال، كما نطمح لتقديم أحدث المنتجات والخدمات الأكثر تطوراً في مجال التكنولوجيا لإبقاء زبائننا في الصدارة ولاطلاعهم على أحدث التطورات عالمياً.”

وقالت مديرة إدارة الجودة وتجربة الزبائن، نسرين أبو هدبة، والتي شاركت كمتحدثة خلال المؤتمر: “إن التقدير الذي حصلنا عليه هذا العام وخلال العام الماضي هو دليل على التزام شركتنا بتقديم تجربة لا تضاهى لزبائننا، وهذا أحد أهم الأهداف لدى استراتيجية الشركة الخمسية “Essentials 2020””.

وتقوم Orange الأردن بتجديد وتعديل باقات العروض والخدمات التي تقدّمها، حيث تم تصميمها بناءً على نتائج الاستماع لآراء الزبائن عبر مبادرة “أداة صوت الزبائن”، وذلك لإبقائهم على تواصل دائم مع كل ما يهمهم، ولتغطية جميع احتياجاتهم المتغيرة، فأطلقت برنامج ولاء ومكافآت الزبائن الجديد “تكرم”، لتوفير تجربة برنامج مكافآت لا تضاهى، حيث يقوم البرنامج على منح نقاط خلال استخدامهم اليومي لمنتجات Orange وبذلك يتمكنون من استخدام هذه النقاط في معارض Orange أو في واحد من 55 شريكاً في البرنامج. إضافة لإطلاقها برنامج ابشر الذي تنبع أهميته في تقديم أفضل خدمة زبائن على مستوى موظفي نقاط الاتصال المباشر مع الزبائن وكذلك على مستوى كافة موظفي الشركة بهدف الارتقاء بخدمة الزبائن ورفع مستوى الرضا عن خدمات ومنتجات الشركة لديهم.

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