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79 فريق من 11 بلد عربي يتأهل إلى نهائيات مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة في نسختها العاشرة

تقام المسابقة بالشراكة مع “مجتمع جميل” ومجموعة “زين”، ومع الشريك الاستراتيجي لهذا العام “تمكين” البحرين

إقبالٌ غير مسبوق وعدد الطلبات تخطى 8272 مشروعاً

مملكة البحرين تستضيف الحفل الختامي في 27 أبريل 2017 والجوائز المالية تتخطى 160 ألف دولار أميركي

بيروت- جدّة- الكويت – 10 فبراير 2017: أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي عن أسماء الفرق الـ 79 التي تأهلت إلى نهائي مسابقة MIT لأفضل الشركات العربية الناشئة بنسختها العاشرة، بالشراكة مع “مجتمع جميل” المؤسسة الاجتماعية التي تدير العديد من المبادرات من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ومجموعة “زين”، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومع الشريك الاستراتيجي لهذا العام “تمكين” البحرين، وهي هيئة شبه حكومية تعنى بجعل القطاع الخاص في البحرين المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

ولقد شهدت هذه النسخة من المسابقة إقبالاً غيرَ مسبوق لناحية عدد الطلبات المسجلة والتي بلغ عددها 8272 طلب اشتراك، بزيادة نسبتها 39% عن العام الماضي. وفي حين سجلت المسابقة مشاركة من مختلف الدول العربية، إلاّ أنّ مصر و المغرب و ليبيا و المملكة العربية السعودية (عبر مسابقة منتدى MIT السعودية) تصدرت لائحة البلدان لناحية أعلى نسبة مشاركة. تنوعت مضامين وقطاعات المشاريع المشاركة، لكنّ الإهتمام الأكبر انصبّ على المجالات التالية: البرمجيات والتعليم والرعاية الصحية والمجالات الإبداعية.

وضمت القائمة فرقًا من 11 دولة عربية توزعت على الشكل التالي: مصر (22)، لبنان (11)، الإمارات العربية المتحدة (10)، الأردن (8)، تونس (6)، المغرب (5)، مملكة البحرين (3)، السودان (2)، ليبيا (2) والجزائر (1)، على أن يضاف إلى هذه اللائحة تسع فرق سعودية ستتأهّل من مسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية في شهر مارس المقبل. من ثمّ، سيتم دعوة هذه الفرق للمشاركة في أنشطة تدريب تحضيرية ستقام طيلة شهر آذار/مارس 2017 في كلٍ من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وكانت الفرق المشاركة تقدمت بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة: mitarabcompetition.com، حيث فتح باب للتسجيل في المسابقة في الفترة الممتدة من تاريخ 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2016، إلى 4 كانون الثاني/يناير، 2016.

وتكتسب مسابقة هذا العام أهمية خاصة، إذ يحتفي المنتدى بمرور عشر سنوات على إطلاقه لهذا النشاط الإقليمي الذي شهد على الكثير من قصص نجاح ريادة الأعمال والابتكار في العالم العربي، مساهمًا في دعم الأجيال العربية الشابة والأفكار المبدعة والريادية.

وتتخطى قيمة جوائز المسابقة المالية الـ 160 ألف دولار أميركي، حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين في المرحلة النهائية في كل مسار من المسارات الثلاث، على أن يحصل كل فائز على جائزة مالية بالإضافة إلى مجموعة من جلسات التدريب العالية الجودة، والتوجيه والتدريب والتغطية الإعلامية وفرص ممتازة للتشبيك.

وبهذه المناسبة عبر سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين عن سعادته بدعم هذه المسابقة قائلا: ” نحرص في تمكين على دعم هذه المبادرات

أشارت رئيسة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي هلا فاضل إلى أهمية هذه الدورة العاشرة للمسابقة وقالت: “نحتفل هذه السنة بمرور عشرة أعوام على تأسيس منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، و بالإنجازات التي حققها المنتدى في مهمته المستمرة لدعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير أفكارهم ومشاريع الشباب العربي فتتحول من أفكار رائدة إلى قصص نجاح نفتخر بها. ونتوقع هذا العام في أكبر نسخة لمسابقتنا حتى الآن المزيد من المشاريع والأفكار والشركات الرائدة والابتكار التكنولوجي، آملين أن نساهم في إرتقاء المزيد من رياديي الأعمال في العالم العربي إلى أعلى المستويات”.

وعلق فادي جميل، رئيس مبادرات مجتمع جميل الدولية على نتائج المرحلة النصف النهائية بالقول: “يسعدنا هذا التنوع في الفرق المتأهلة، وهذا يؤكد على أن عالمنا العربي مليء بالمواهب والمبدعين. ونحن نقدم الدعم لهذا الحدث الناجح للسنة العاشرة على التوالي. وكما الحال في الأعوام السابقة، فإننا نستمر هذا العام في التزامنا بمساعدة الجيل التالي من رواد الأعمال الشباب على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم”.

كما أشار فادي جميل إلى النجاحات التي حققها منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي في دوراته التسع الماضية، والتي انسحبت بلا شك على النسخة العاشرة حيث بلغ عدد الطلبات المشاركة هذا العام 8272 مشروعاً، مؤكداً أن لغة الأرقام تدل على مكانة هذا المنتدى وقدرته على مساعدة رواد الأعمال الشباب على تحقيق تطلعاتهم.

من جهته توجه سكوت جيجينهايمر الرئيس التنفيذي لمجموعة زين الداعمة مسابقة منتدى MIT لأفضل الشركات العربية الناشئة بالتهنئة إلى الفرق المتأهلة وقال: “نحن متحمسون لشراكتنا بهذا الحدث السنوي الذي يرمي إلى الهام فئة رواد الأعمال من الشباب العربي، كما وانتهز الفرصة لأهنئ القيّمين على هذا المشروع لوصولهم إلى النسخة العاشرة منذ إطلاقه”.

وأضاف جيجنهايمر قائلاً “الإقبال الكبير على المشاركة في هذا المشروع نابع من الرغبة الحقيقية للقائمين على المنتدى بدعم أصحاب المشاريع من الشباب الطموح. وهذا الهدف بكل تأكيد يتوافق مع مبادراتنا في مجموعة زين، إذ نتطلع إلى متابعة الأفكار المبتكرة طوال فترة المسابقة ودعمها والاستفادة منها كمشاريع واعدة.

وبهذه المناسبة عبر الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين عن اعتزازه بدعم هذه المسابقة قائلا “نحرص في تمكين على دعم جميع المبادرات التي تعنى بدعم رواد الأعمال ومساعدتهم على النهوض بمشاريعهم المبتكرة في جميع القطاعات الحيوية. ونحن فخورون باستضافة هذه المسابقة الإقليمية للمرة الأولى في مملكة البحرين إيمانًا منا بما لهذه المسابقات من قدرة على تحفيز رواد الأعمال على تقديم إبداعاتهم في جو من التنافسية.”

وعن الإقبال غير المسبوق الذي شهدته المسابقة قال جناحي “نحن سعداء بهذا الإقبال إذ يعكس العدد الكبير من طلبات الترشيح ثراء المنطقة العربية بالطاقات الشبابية التي تملك أفكارًا إبداعية، وتبحث عن فرصة للخروج بهذه الأفكار إلى أرض الواقع وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.”

وتُختم مسابقة منتدى MIT لأفضل الشركات العربية الناشئة، بحدثٍ يُنظم على مدى أربعة أيام من 24 إلى 27 نيسان/أبريل في2017 في البحرين، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في المرحلة النهائية وتتويجهم خلال مراسم الحفل الختامي.

لمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة ومعايير التحكيم في مسابقة منتدى MIT لأفضل الشركات الناشئة في العالم العربي، بالإضافة إلى مواعيد الجولات الترويجية المقررة، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.mitefarab.org