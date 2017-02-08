3 قرارات ملكية مرتقبة لامتصاص احتقان الشارع الاردني

توقعت مصادر ان يتخذ الملك عبد الله الثاني سلسلة قرارات شعبية من شأنها ان تخفف من احتقان الشارع خاصة بعد القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة وتسببت بغضب شعبي بدت ملامحه على وسائل التواصل الاجتماعي وترجم الى حملات مقاطعة شرسة ومؤثرة لاول مرة في الاردن.

وبحسب المصادر فان من بين هذه القرارات تراجع الحكومة عن بعض ما تلمح له من رفع لاسعار مواد وسلع اساسية ، واتخاذ مزيد من الاجراءات الاقتصادية التقشفة بحق الحكومة ومؤسساتها على غرار قرار اقتطاع 10 بالمئة من الرواتب الحكومية التي تزيد عن الفي دينار .

رجحت أوساط برلمانية أردنية أن يجري تحريك لملف مشروع قانون برلماني من أجل إصدار عفو عام، خصوصا بعد أن أرجأته تفاهمات حكومية وبرلمانية لتمرير ملفات وقرارات سياسية واقتصادية، وسط معلومات بأن الساحة السياسية الأردنية باتت مؤهلة لهذا النوع من القرار الذي ينتظر أن يُدْخل الفرحة والاستقرار إلى بيوت عشرات آلاف العائلات الأردنية.

ولامتصاص نقمة الشارع على القرارت الاقتصادية الأخيرة، علما أن آخر عفو عام صدر في الأردن كان في عام 2010، ومن شأن إصداره مُجددا تخفيف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية، إذ يتوقع تمريره قبل فض الدورة العادية للبرلمان، أو في دورة استثنائية تنعقد بمواضيع محددة من بينها مشروع قانون للعفو العام.

وقالت المصادر ان اولى هذه القرارات الملكية كان الامر باطلاق سراح المعتقلين الذين وجهت لهم تهمة مناهضة نظام الحكم . وتابعت المصادر ان الملك طلب اطلاق سراح المعتقلين دون توجيه تهم او اي مظاهر احتفائية رسمية بالقرار