15/4 /2017 الموعد النهائي لاستلام المشاركات في مسابقة بنك القاهرة عمان لرسومات الأطفال الدورة الثامنة

اعلن غاليري بنك القاهرة عمان عن يوم 15-4 – 2017 الموعد النهائي لاستلام مشاركات مسابقة رسوم الاطفال السنوية – الدورة الثامنة والتي جاء في تقديمها :

منذ عام 2009 وعندما قرر بنك القاهرة عمان أقامة مسابقة رسومات الاطفال في دورتها الاولى ، كان هدفنا الاساس هو تشجيع اطفال الاردن , على خوض غمار المنافسة الفنية ، واتاحة الفرصة لهم لعمل فني منظم مفتوح , لا يضع شروطاً في الموضوع او الخامة, وكنا على يقين بان هذه المسابقة , ستترك اثارها المهمة في وجدان وذاكرة الطفل وتفتح له باباً جديداً للتذوق الفني والانخراط المبكر في الابداع وتلقي الردود وتحقيق الحوافز .

يسعدنا في غاليري بنك القاهرة عمان ونحن نبدأ التحضير للدورة الثامنة في هذه المسابقة , بعد ان تحقق لها حضورا” خاصا” , في ساحتنا التربوية والتشكيلة وحققت اهدافاً عالية واصبحت الحدث الاهم الذي ينتظرة اطفال الاردن سنوياً للمشاركة والعرض الفني .

بأسمنا واسم شريكنا في المسابقة , فبريانو العالمية المتخصصة في صناعة الورق الفني ، نرحب بأبنائنا الطلاب للمشاركة الواسعة , وسنظل على وعدنا بتقديم كل ما هو مفيد للاخذ بيد اطفالنا ، جوهرة المستقبل ولتظل هذه المسابقة , هدية البنك للاطفال , بما تحملة من قيم تربوية عالية وتشجيع غير محدود لفناني المستقبل .

أن مساهمة وزارة التربية والتعليم والبرنامج التعليمي في وكالة الغوث لها دور فاعل ومهم في نجاح و توسيع دائرة المشاركة في المسابقة , لتحقيق الاهداف النبيلة , في خلق جيل فني متذوق نستشرف به المستقبل .

فلطالما كانت الفنون عبر التاريخ هي الحاملة لروح الأمم ومستوى تقدمها وحضارتها ، ومنذ الإنسان القديم الذي عبر عن مكنونات نفسه ومخاوفه من ويلات الطبيعة بالرسم على جدران الكهوف ، وارتباط ذلك بقوة السحر، الذي وجد فيه أجدادنا الأوائل ، سبيلا وحيدا لتفسير الظواهر الطبيعية وحل ألغازها ، والى الآن وبعد أن تحول الفن من وسيلة لفهم الطبيعة الى قيمة جمالية خالصة ، كان له المكانة العليا في اهتمامات الشعوب ، وكان له هذه السطوة على عقول وقلوب الأجيال المتعاقبة ، وكما كان للفن كل هذه المكانة فقد تأسس في العالم العديد من الأكاديميات والكليات الخاصة بتعليمه بحيث أصبح الآن تخصصا متعدد الاتجاهات ولم يتوقف عند حدود الفنون البصرية ، والرسم على رأسها ، بل تجاوزه إلى الديكور وتصميم الأزياء والتصميم والفنون الأدائية المختلفة من رقص ومسرح وتقنيات ترتبط بهذه التخصصات ، وكان لا بد من تركيز الاهتمام على المناهج الدراسية ، وإعداد الأجيال ومنذ المراحل الابتدائية والروضة وغرس مفاهيم الجمال والاستمتاع به ، فالفن يهذب النفس ويربيها ويساهم الى جانب العلوم الأخرى في بناء الإنسان الجديد الذي نطمح أن يكون ، فأمتنا العربية في ظروفها الحالية أحوج ما تكون للدفع بطاقات الشباب وبناء طفولة بعيدة عن المؤثرات السلبية التي لحقت بإنساننا العربي نتيجة الويلات والحروب والهزائم .

يسعد بنك القاهرة عمان ان يعلن وبالتعاون مع فبريانو عن مسابقة رسومات الأطفال- الدورة الثامنة و لكافة الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية وفق الشروط والبنود التالية :

أولا : موضوعات المسابقة :

البيئة التي يعيش فيها الطالب. الاعتزاز بالوطن والهوية . الحياة اليومية القدس في عيون أطفالنا

ثانيا : المواد والخامات :

الألوان المائية والخشبية والزيتية. الجرافيك وفن البوستر . خامات فنية مختلفة

ثالثا : شروط عامة :

يسمح للطلبة من سن 5-16 سنة بالمشاركة . 50×70 سم هو الحجم الاقصى للاعمال الفنية المشاركة ولا تقبل اعمال النحت والمجسمات . يكتب خلف العمل، الاسم والعمر والمدرسة ورقم التلفون بشكل واضح، ولا يجوز الكتابة على سطح اللوحة أي من هذه المعلومات. لا تقبل الاعمال الملفوفة على شكل رول . ان تكون اللوحات مرسومة على ورق فبريانو . الاعمال المشاركة في المسابقة غير مستردة . آخر موعد لاستلام الأعمال الفنية هو 15/4/2016 في مبنى الإدارة العامة – بنك القاهرة عمان – غاليري بنك القاهرة عمان – وادي صقره – بناية زاره .

ويمكن تسليم المشاركات في المسابقة الى أي فرع من فروع بنك القاهرة عمان المنتشرة في محافظات المملكة

رابعا : الفئات العمرية المشاركة

الفئة الاولى من 5-7سنوات

الفئة الثانية من 8-10 سنوات

الفئة الثالثة من 11-13 سنة

الفئة الرابعة من 14-16 سنة

خامسا : الجوائز

لكل فئة عمرية خمسة جوائز بحيث يصبح عدد الجوائز المالية لكافة الفئات عشرون جائزة على النحو التالي :

1- الجائزة الأولى : حساب توفير بقيمة 500 دينار .

2- الجائزة الثانية : حساب توفير بقيمة 400 دينار .

3- الجائزة الثالثة : حساب توفير بقيمة 300 دينار .

4- الجائزة الرابعة والخامسة : حساب توفير بقيمة 200 دينار .

جائزة خاصة مقدمة من فبريانو وهي عبارة عن منحة مدرسية بقيمة 1000 دينار ( الف دينار ) للفائز الذي تختاره لجنة التحكيم من بين الفائزين الخمسة الاوائل لكل الفئات العمرية . جائزة خاصة مقدمة من فبريانو للمعلم المتميز بقيمة 300 دينار ( ثلاثماية دينار ) شهادة تقدير للفائزين من الاول – الخامس من كل فئة عمرية . شهادة تقدير للطلاب المعروضة اعمالهم في المعرض وعددهم ثمانون . شهادة تقدير للمدارس الفائزة. هدية خاصة لابرز المشاركات وعددها 80 مشاركة مقدمة من بنك القاهرة عمان وفبريانو .

سوف يقوم بنك القاهرة عمان الجهة المنظمة للمسابقة بطباعة كتاب يتضمن الأعمال الفنية الفائزة وأبرز المشاركات الفنية وعددها ثمانون ، بغض النظر عن الفوز أو عدمه في المسابقة .

سادسا :

سوف يقيم بنك القاهرة عمان وفبريانو احتفالا خاصا لتوزيع الجوائز في غاليري بنك القاهرة عمان الذي سيعرض الأعمال الفنية الفائزة إلى جانب أبرز المشاركات الفنية .

سابعا :

لجنة التحكيم :

تتكون لجنة التحكيم من خمسة أعضاء من المختصين بفن الطفل والفنون التشكيلية .