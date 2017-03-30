﻿قمة البحر الميت: استعراض أزعج الأردن بتوقيع السيسي وخطاب قطري جريء يدافع عن فلسطين و«الإخوان»

لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأنظار مرتين في افتتاح القمة العربية في البحر الميت، حيث أثار لغطا كبيرا بعد انسحابه مع كامل الوفد المصري في اللحظة التي تسلم فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الكلام، وقبل ذلك أخفق السيسي في تنسيق التصنيفات في خطابه، حيث اعتبر في الفقرة الأخيرة من خطابه قضية فلسطين هي الأولى.

تحدث السيسي بإسهاب عن كل القضايا والملفات العربية، لكنه عندما قرر التحدث عن قضية مصر الأولى ـ كما قال ـ ذكرها في خاتمة خطابه، خلافا لأمير قطر الذي افتتح حديثه بالقضية الفلسطينية.

قبل ذلك كان يمكن للوفد المصري المرافق للسيسي ان يغطي انسحابه من الاجتماع معتذرا بلقاء حصل بالتزامن مع الملك سلمان بن عبد العزيز، لو أن مقعد مصر لم يصبح فارغا، بمعنى تكليف رئيس الوزراء أو غيره بالجلوس بدلا من الرئيس، خلال الاجتماع النافذ. وهي قرينة رأى خبراء أنها تؤشر على تقصد السيسي الانسحاب في اللحظة التي تحدثت فيها أمير قطر.

أعضاء في الوفد المصري برروا ما حصل للمضيفين الأردنيين بأن الرئيس المصري لم يكن يريد الإصغاء لدولة قطر وهي تمتدح الإخوان المسلمين أو «تدافع عنهم»، كي لا تضطر القاهرة للرد وإحراج الجميع داخل القاعة التي يترأسها ملك الأردن عبد الله الثاني.

طبعا الرد المصري لم يقنع الأردنيين الذين اندفعوا لـ «معاتبة» السيسي، ليس على تركه لمقعده فيما يتحدث الأمير تميم بعده مباشرة، ولكن لأن جميع أعضاء الوفد المصري انسحبوا وتركوا مقعد مصر فارغا، وهي القرينة البروتوكولية على تقصد الجانب المصري الانسحاب حصريا ومباشرة بعدما استلمت قطر الميكروفون، حيث كان الملك سلمان قد غادر قبل نحو 20 دقيقة من مغادرة السيسي، وكان أول المغادرين للقمة بعدما كان أول الحاضرين. الاستعراض المصري بدا واضح المعاني ولم يقنع الأردنيين المنشغلين بانتهاء القمة بالحد الأدنى من التجاذبات، ومن دون التعرض للخلافات الأساسية التي سبق أن برزت قبل الاجتماع التحضيري القصير.

رغم ذلك يمكن بوضوح تلمس أن القمة العربية لم تنته بمصالحة بين مصر وقطر التي كان أميرها النجم الأبرز في الخطابات بكلمة قوية دافعت ضمنيا عن جماعة الإخوان المسلمين، وطالبت بالتفريق ما بين تيارات الإسلام السياسي ومجموعات الإرهاب المسلح.

في الاتجاه المعاكس احتوت القمة الخلافات السعودية – المصرية عبر اللقاء السريع بين السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، والذي شكل محطة أساسية في أهم مفاجآت القمة على صعيد المصالحات الثنائية. في غضون ذلك وجهت السعودية رسالة قوية وجديدة لدعم حليفها اللبناني سعد الحريري، الذي ترك الرئيس ميشال عون في القمة وغادر للرياض برفقة الملك سلمان وعلى متن طائرته الخاصة.

تلك كانت رسالة ترد على ما قيل في الكواليس حول سعي الرئيس عون لإضفاء الشرعية على سلاح «حزب الله»، ودوره في المنطقة، في الوقت الذي صمت فيه الحريري خلال القمة وتجنب الأضواء، في ملمح جديد على ازدواجية الخطاب اللبناني.

وكان الحريري قد تجاهل بناء على نصيحة وطلب أردنيين جولة بين الصحافيين بعيدا عن الوفد المرافق للرئيس عون.

في الكواليس تبين أن مقترحات الكويت وسلطنة عمان بخصوص الدعوة لحوار مصالح مع تركيا وإيران ذابت مقابل تجنب الإشارة لإيران في البيان الختامي باعتبارها تدعم الإرهاب في اليمن وسوريا.

كما نجحت استراتيجية الملك عبد الله الثاني في «تسكين» الصداع العربي وتجنب إثارة التسريبات والتجاذبات، فيما طغت نبرات الحسرة والألم والتذمر من الواقع المر على خطابات العديد من الزعماء العرب، حيث أظهرت القمة سعيها لمشاركة المواطن العربي بالألم، كما ألمح أمير الكويت الشيخ جابر الصباح.

لغة التذمر بصوت الزعماء برزت جلية في خطابات أمير الكويت وملك السعودية، والرئيسين السوداني عمر البشير والتونسي باجي قائد السبسي، والجرعة من عكس آلام الواقع العربي كانت أكبر في خطاب الرئيس عون.

فيما يخص القضية الفلسطينية التي كانت طوال الوقت مثارا للجدال أوضحت خطابات الملك السعودي ونظيره الأردني والرئيس محمود عباس، ولاحقا عمر البشير، تمسك القادة بحل الدولتين وبصورة أحبطت محاولة تدخل أمريكية في اللحظات الأخيرة لاقتراح تعديلات على نص المبادرة العربية تتضمن مؤتمرا إقليميا وإطلاق مفاوضات من دون شروط والتساهل في ملف الاستيطان، وهو ما ضبط إيقاعه الأردن بموقف صلب ضد المشروع الإسرائيلي على لسان الملك عبد الله الثاني.