ياغي يدافع عن الحكومة وممدوح العبادي يحمل المواطن مسؤولية المديونية !

شهد النائب مصطفى ياغي، للحكومة أنها بدأت وبكل أمانة بإجراءاتها التقشفية وضبط النفقات، بينما حمل الوزير ممدوح العبادي المواطن مسؤولية المديونية .وطالب ياغي في الوقت عينه من النشاطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة بنقل الأخبار..

واعتبر النائب خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنصب في طريق الإصلاح الإقتصادي، مؤكدا على دور النواب في الرقابة على ذلك.

وناشد النائب ياغي المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيما ” فيسبوك ” بتوخي الدقة بنقل الأخبار.

اتهم النائب مصطفى ياغي، الحكومة بفقدان حلقة الوصل بينها وبين المواطن الأردني، معتبرا أن قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها، معتبرا أن “أياد خفية” تقوم بتحريك الشارع الأردني للانقلاب على قرارات الحكومة.

وأضاف أن المطلوب من الحكومة أن تضع المواطن في صورة ما يجري، بعيدا عن إبقائه تحت ما يتناقله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ممدوح العبادي يحمل المواطن المسؤولية !

بدوره قال الوزير ممدوح العبادي ان المواطن يتحمل مسؤولية تضخم المديونية مدافعا بدوره عن الحكومة، ومشيرا الى ان العديد من السلع قد انخفض سعرها مثل اسطوانة الغاز واللحمة.

وكشف ممدوح العبادي عن قرار حكومي بجعل مدة جواز السفر للمواطن 10 سنوات فيما تكون مدة جواز سفر ابناء غزة 5 سنوات ، لكنه عاد لاحقا ومن خلال اذاعة حسنى لينفي هذه الانباء رغم وجود تسجيل يثبت ذلك .